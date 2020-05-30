Текущие события
Футбол. Зарубежный
29.05
Фрайбург
Байер
01
Футбол. Зарубежный
29.05
Городея
Неман
02
Футбол. Зарубежный
29.05
Торпедо-БелАЗ
Смолевичи
21
Футбол. Зарубежный
16:30
Вольфсбург
Айнтрахт Ф
Футбол. Зарубежный
16:30
Герта
Аугсбург
Футбол. Зарубежный
16:30
Майнц
Хоффенхайм
Все события
Фоторепортажи
22Алине Загитовой исполнилось 18 лет
15Гэтжи нокаутировал Фергюсона и другие события UFC 249
00:22 (мск), источник: ТАСС

«Байер» обыграл «Фрайбург» в матче чемпионата Германии по футболу

ТАСС, 29 мая. Леверкузенский «Байер» на выезде победил со счетом 1:0 «Фрайбург» в матче 29-го тура чемпионата Германии по футболу.

Наверх
Источник: AFP 2020

Единственный гол на 54-й минуте забил полузащитник Кай Хаверц. Для 20-летнего футболиста этот гол стал 35-м в бундеслиге, теперь он является лучшим бомбардиром в истории чемпионатов Германии среди игроков до 21 года. В текущем сезоне Хаверц провел 25 матчей, забил 11 мячей и отдал пять голевых передач. «Фрайбург» не может обыграть «Байер» на протяжении шести встреч подряд, последняя победа была добыта в апреле 2017 года (2:1).

В турнирной таблице «Байер» поднялся на третью строчку, набрав 56 очков в 29 матчах. «Фрайбург» с 38 баллами идет восьмым. В следующем туре «Байер» 6 июня примет лидирующую в чемпионате мюнхенскую «Баварию». «Фрайбург» днем ранее сыграет с мёнхенгладбахской «Боруссией».

Чемпионат Германии возобновился первым из пяти ведущих лиг Европы после паузы, вызванной пандемией коронавируса. Все матчи проводятся с соблюдением мер безопасности — без зрителей, с ограничением в 322 человека на территории арены. Команды имеют право проводить по пять замен.

Читайте также
Фрайбург
0:1
Первый тайм: 0:0
Байер
Футбол, Германия, Тур 2929.05.2020, 21:30 (МСК UTC+3)Schwarzwald-Stadion
Главные тренеры
Кристиан ШтрайхПетер Бос
Голы
Кай Хаверц(Леон Бэйли)54′
Составы команд
1Александр Шволов
1Лукас Храдецки
3Филипп Линхарт
4Джонатан Та
23Доминик Хайнц
5Свен Бендер
30Кристиан Гюнтер
6Александр Драгович
27Николас Хефлер
11Надим Амири
90+2′
18Нильс Петерсен
15Юлиан Баумгартлингер
17Лукас Кюблер
66′
20Чарльз Арангис
5Мануэль Гульде
22Дэйли Синкгравен
62′
25Робин Кох
75′
13Лукас Аларио
81′
8Майк Франц
27Флориан Вирц
85′
22Роланд Шоллои
66′
12Эдмонд Тапсоба
7Жонатан Шмид
29Кай Хаверц
66′
32Винченцо Грифо
75′
19Мусса Диаби
28Квон Чхан Хун
9Леон Бэйли
85′
9Лукас Хелер
75′
7Паулу Энрике Паулинью
11Лука Вальдшмидт
Статистика
0Желтые карточки2
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
9Удары (всего)7
1Удары в створ1
0Штанги, перекладины0
6Угловые6
8Фолы13
2Офсайды1
Судейская бригада
Главный судьяМарко Фриц(Германия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Фрайбург
НовостиМатчиСоставСтатистика
Байер
НовостиМатчиСоставСтатистика
Германия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Осуждать пятнадцатилетнюю фигуристку за ее выбор было бы неправильно
Джонс атаковал осторожнее и метил туда, где когда-то был правый глаз россиянина
Коронавирус COVID-19: главное в спорте за 29 мая
WADA ответило на слова президента Олимпийского комитета России
Удивительный рейтинг: самые дорогие футболисты России 2015 года
Какие рекорды НХЛ побили Овечкин, Панарин и другие россияне
ВЭБ раскрыл сумму сделки о приобретении ЦСКА
Экс-игрок «Локомотива» уступил в своем первом поединке в боксе
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь