«Байер» обыграл «Фрайбург» в матче чемпионата Германии по футболу

Единственный гол на 54-й минуте забил полузащитник Кай Хаверц. Для 20-летнего футболиста этот гол стал 35-м в бундеслиге, теперь он является лучшим бомбардиром в истории чемпионатов Германии среди игроков до 21 года. В текущем сезоне Хаверц провел 25 матчей, забил 11 мячей и отдал пять голевых передач. «Фрайбург» не может обыграть «Байер» на протяжении шести встреч подряд, последняя победа была добыта в апреле 2017 года (2:1).