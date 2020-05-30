«Байер» обыграл «Фрайбург» в матче чемпионата Германии по футболу
ТАСС, 29 мая. Леверкузенский «Байер» на выезде победил со счетом 1:0 «Фрайбург» в матче 29-го тура чемпионата Германии по футболу.
ТАСС, 29 мая. Леверкузенский «Байер» на выезде победил со счетом 1:0 «Фрайбург» в матче 29-го тура чемпионата Германии по футболу.
Единственный гол на 54-й минуте забил полузащитник Кай Хаверц. Для 20-летнего футболиста этот гол стал 35-м в бундеслиге, теперь он является лучшим бомбардиром в истории чемпионатов Германии среди игроков до 21 года. В текущем сезоне Хаверц провел 25 матчей, забил 11 мячей и отдал пять голевых передач. «Фрайбург» не может обыграть «Байер» на протяжении шести встреч подряд, последняя победа была добыта в апреле 2017 года (2:1).
В турнирной таблице «Байер» поднялся на третью строчку, набрав 56 очков в 29 матчах. «Фрайбург» с 38 баллами идет восьмым. В следующем туре «Байер» 6 июня примет лидирующую в чемпионате мюнхенскую «Баварию». «Фрайбург» днем ранее сыграет с мёнхенгладбахской «Боруссией».
Чемпионат Германии возобновился первым из пяти ведущих лиг Европы после паузы, вызванной пандемией коронавируса. Все матчи проводятся с соблюдением мер безопасности — без зрителей, с ограничением в 322 человека на территории арены. Команды имеют право проводить по пять замен.
|Кристиан Штрайх
|Петер Бос
|Кай Хаверц(Леон Бэйли)
|54′
|1
|Александр Шволов
|1
|Лукас Храдецки
|3
|Филипп Линхарт
|4
|Джонатан Та
|23
|Доминик Хайнц
|5
|Свен Бендер
|30
|Кристиан Гюнтер
|6
|Александр Драгович
|27
|Николас Хефлер
|11
|Надим Амири
90+2′
|18
|Нильс Петерсен
|15
|Юлиан Баумгартлингер
|17
|Лукас Кюблер
66′
|20
|Чарльз Арангис
|5
|Мануэль Гульде
|22
|Дэйли Синкгравен
62′
|25
|Робин Кох
75′
|13
|Лукас Аларио
81′
|8
|Майк Франц
|27
|Флориан Вирц
85′
|22
|Роланд Шоллои
66′
|12
|Эдмонд Тапсоба
|7
|Жонатан Шмид
|29
|Кай Хаверц
66′
|32
|Винченцо Грифо
75′
|19
|Мусса Диаби
|28
|Квон Чхан Хун
|9
|Леон Бэйли
85′
|9
|Лукас Хелер
75′
|7
|Паулу Энрике Паулинью
|11
|Лука Вальдшмидт
|0
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|9
|Удары (всего)
|7
|1
|Удары в створ
|1
|0
|Штанги, перекладины
|0
|6
|Угловые
|6
|8
|Фолы
|13
|2
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Марко Фриц(Германия)