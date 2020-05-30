Директор АПЛ: Матчи чемпионата Англии следующего сезона могут проходить со зрителями

«Никто не знает, когда матчи перестанут проходить при пустых трибунах, правильно будет иметь план на случай непредвиденных обстоятельств. Премьер-лига и клубы надеются, что мы сможем увидеть болельщиков на трибунах в следующем сезоне. Возможно, это будет происходить поэтапно», — заявил Мастерс.