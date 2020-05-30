Директор АПЛ: Матчи чемпионата Англии следующего сезона могут проходить со зрителями
ТАСС, 30 мая. Болельщики смогут присутствовать на матчах чемпионата Англии по футболу со следующего сезона. Такое мнение выразил исполнительный директор Английской
ТАСС, 30 мая. Болельщики смогут присутствовать на матчах чемпионата Англии по футболу со следующего сезона. Такое мнение выразил исполнительный директор Английской
Функционер отметил, что возвращение к нормальному режиму может происходить поэтапно.
«Никто не знает, когда матчи перестанут проходить при пустых трибунах, правильно будет иметь план на случай непредвиденных обстоятельств.
Чемпионат Англии был приостановлен 13 марта