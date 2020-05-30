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12:06 (мск), источник: Газета.Ру

ПСЖ и «Интер» согласовали трансфер Икарди

Французский «Пари Сен-Жермен» и миланский «Интер» согласовали трансфер аргентинского нападающего Мауро Икарди.

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Источник: Reuters

Об этом сообщает журналист Джанлука Ди Марцио.

По информации источника, столичный клуб выплатит за 27-летнего форварда порядка €50 миллионов. Еще €7 миллионов «нерадзурри» могут получить в качестве различных бонусов.

Во время загрузки произошла ошибка.

Напомним, что в нынешнем сезоне чемпионата Франции Икарди провел 20 матчей и забил 12 мячей.

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