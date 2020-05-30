ПСЖ и «Интер» согласовали трансфер Икарди
Французский «Пари Сен-Жермен» и миланский «Интер» согласовали трансфер аргентинского нападающего Мауро Икарди.
Французский «Пари Сен-Жермен» и миланский «Интер» согласовали трансфер аргентинского нападающего Мауро Икарди.
Об этом сообщает журналист Джанлука Ди Марцио.
По информации источника, столичный клуб выплатит за 27-летнего форварда порядка €50 миллионов. Еще €7 миллионов «нерадзурри» могут получить в качестве различных бонусов.
Напомним, что в нынешнем сезоне чемпионата Франции Икарди провел 20 матчей и забил 12 мячей.