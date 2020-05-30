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09:13 (мск), источник: Vesti.kz

Экс-игрок «Кайрата» и сборной России рассказал о причинах несостоявшегося перехода в «Барселону»

Бывший полузащитник сборной России, «Зенита», «Арсенала» и «Кайрата» Андрей Аршавин рассказал «Матч ТВ», почему в свое время не перешел в «Барселону».

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— Доплатил бы свои деньги за то, чтобы оказаться в «Барселоне»?

— А там не было вопроса, чтобы я мог доплатить. В «Арсенал» меня продали за 18 миллионов евро, а «Барса» давала 15. Но по «Барселоне» не было вопросов, чтобы кто-то кому-то дал еще.

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Было просто летом предложение. Селюк это организовал. И обратно полетело письмо, что мы только на Месси его готовы обменять. Так говорят, я не знаю точно. Ну сразу был ответ, что Аршавин не продается. Доплатил бы я свои, чтобы в «Барсе» оказаться? Не знаю.

Напомним, что Аршавин играл за «Кайрат» в период 2016—2018 годов, в 84 матчах забил 24 гола. 3 декабря 2018-го официально объявил о завершении профессиональной карьеры.

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