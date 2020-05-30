Экс-игрок «Кайрата» и сборной России рассказал о причинах несостоявшегося перехода в «Барселону»

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— Доплатил бы свои деньги за то, чтобы оказаться в «Барселоне»?

— А там не было вопроса, чтобы я мог доплатить. В «Арсенал» меня продали за 18 миллионов евро, а «Барса» давала 15. Но по «Барселоне» не было вопросов, чтобы кто-то кому-то дал еще.

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Было просто летом предложение. Селюк это организовал. И обратно полетело письмо, что мы только на Месси его готовы обменять. Так говорят, я не знаю точно. Ну сразу был ответ, что Аршавин не продается. Доплатил бы я свои, чтобы в «Барсе» оказаться? Не знаю.