Сетьен против пяти замен
Главный тренер «Барселоны» Кике Сетьен считает, что увеличение числа замен после возобновления сезона навредит командам.
Главный тренер «Барселоны» Кике Сетьен считает, что увеличение числа замен после возобновления сезона навредит командам.
— Я думаю, что 5 замен в чемпионате Испании навредит нам больше, чем принесет пользы, — цитирует TV3 Сетьена. — Многие матчи выигрываются в последние минуты, и с этим наши фанаты могут получить больше новых игроков на этой стадиие матча, где мы склонны использовать усталость.