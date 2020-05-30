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10:29 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Сетьен против пяти замен

Главный тренер «Барселоны» Кике Сетьен считает, что увеличение числа замен после возобновления сезона навредит командам.

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16
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— Я думаю, что 5 замен в чемпионате Испании навредит нам больше, чем принесет пользы, — цитирует TV3 Сетьена. — Многие матчи выигрываются в последние минуты, и с этим наши фанаты могут получить больше новых игроков на этой стадиие матча, где мы склонны использовать усталость.

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