Сетьен против пяти замен

— Я думаю, что 5 замен в чемпионате Испании навредит нам больше, чем принесет пользы, — цитирует TV3 Сетьена. — Многие матчи выигрываются в последние минуты, и с этим наши фанаты могут получить больше новых игроков на этой стадиие матча, где мы склонны использовать усталость.