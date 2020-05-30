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10:49 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Чемпионат Узбекистана по футболу возобновится без зрителей с 5 июня

ТАШКЕНТ, 30 мая — РИА Новости. Матчи чемпионата профессиональной футбольной лиги Узбекистана возобновятся с 5 июня, но будут проходить без зрителей из-за мер против распространения коронавируса COVID-19, сообщает в субботу оперативный штаб при кабмине страны.

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Источник: AP 2020

Футбольный чемпионат Узбекистана был приостановлен 16 марта, на следующий день после появления первого случая COVID-19 в стране.

«С 5 июня разрешено продолжать чемпионат профессиональной футбольной лиги Узбекистана без зрителей», — говорится в сообщении в Telegram-канале оперштаба. Решение принято специальной республиканской комиссией по борьбе с коронавирусом.

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Ранее оперштаб при кабмине страны сообщил, что спецкомиссия продлила карантинные мероприятия в республике до 15 июня. Но в благополучных регионах с 1 июня открывают санатории, спортивные клубы, будут разрешены свадьбы и торжества. Власти страны начали смягчать условия карантина в конце апреля. С 8 мая по всей стране действует карантинный режим с разграничением в зависимости от распространения к COVID-19: все регионы поделены на «зоны» — «красную», самую опасную, «желтую» и «зеленую», свободную от вируса. С 15 мая возобновилась работа парков, музеев и стадионов. С 18 мая восстановилось транспортное пассажирское сообщение между Ташкентом и регионами страны.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 5,7 миллиона случаев заболевания, умерли более 357 тысяч человек.

В Узбекистане число зарегистрированных случаев выросло до 3488, 14 пациентов скончались, 2728 выздоровели, 746 находятся на лечении.

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