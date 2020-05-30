Чемпионат Узбекистана по футболу возобновится без зрителей с 5 июня

Ранее оперштаб при кабмине страны сообщил, что спецкомиссия продлила карантинные мероприятия в республике до 15 июня. Но в благополучных регионах с 1 июня открывают санатории, спортивные клубы, будут разрешены свадьбы и торжества. Власти страны начали смягчать условия карантина в конце апреля. С 8 мая по всей стране действует карантинный режим с разграничением в зависимости от распространения к COVID-19: все регионы поделены на «зоны» — «красную», самую опасную, «желтую» и «зеленую», свободную от вируса. С 15 мая возобновилась работа парков, музеев и стадионов. С 18 мая восстановилось транспортное пассажирское сообщение между Ташкентом и регионами страны.