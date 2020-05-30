Текущие события
Футбол. Зарубежный
16:30
Вольфсбург
Айнтрахт Ф
Футбол. Зарубежный
16:30
Герта
Аугсбург
Футбол. Зарубежный
16:30
Майнц
Хоффенхайм
Футбол. Зарубежный
16:30
Шальке-04
Вердер
Футбол. Зарубежный
17:00
Белшина
Славия М
Футбол. Зарубежный
19:00
Динамо Мн
Шахтер С
Футбол. Зарубежный
19:30
Бавария
Фортуна Д
Все события
Фоторепортажи
15Гэтжи нокаутировал Фергюсона и другие события UFC 249
1712 лет назад «Зенит» выиграл Кубок УЕФА
11:11 (мск), источник: БЕЛТА

В Бобруйске и Минске продолжится 11-й тур футбольного чемпионата Беларуси

30 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Матчами в Бобруйске и Минске сегодня продолжится 11-й тур футбольного чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

В 17.00 на поле бобруйского стадиона «Спартак» футболисты местной «Белшины» примут мозырскую «Славию». Бобруйчане пока еще не выигрывали в нынешнем первенстве, на прошлой неделе они потерпели крупное поражение в Солигорске от «Шахтера» (0:4). «Славия» в домашнем поединке десятого тура сыграла вничью с «Городеей» (1:1).

Читайте также
Футболисты «Немана» в меньшинстве победили «Городею» в матче 11-го тура чемпионата Беларуси

Во второй сегодняшней игре футболисты минского «Динамо» на своей арене в 19.00 начнут встречу с «Шахтером». В прошлом туре динамовцы в гостях разошлись миром с «Витебском» (1:1).

В пятницу, 29 мая, состоялись стартовые поединки 11-го тура: «Торпедо-БелАЗ» (Жодино) — «Смолевичи» — 2:1, «Городея» — «Неман» (Гродно) — 0:2.

Лидер первенства БАТЭ 31 мая примет на поле «Борисов-Арены» футболистов «Ислочи», минский «Энергетик-БГУ» у себя дома сыграет с «Витебском», а в Бресте состоится местное дерби «Рух» — «Динамо». В заключительном матче 11-го тура «Минск» 1 июня примет гостей из «Слуцка».

Турнирное положение: БАТЭ — 22 очка, «Энергетик-БГУ», «Торпедо-БелАЗ» — по 21, «Шахтер» — 18, «Слуцк» — 17, «Ислочь» — 15, «Рух», «Неман» — по 14, «Динамо» (Брест), «Динамо» (Минск), «Витебск» — по 13, «Городея», «Славия» — по 12, «Минск» — 10, «Смолевичи» — 4, «Белшина» — 3.

Список лучших бомбардиров возглавляют Гегам Кадимян («Неман») и Джасурбек Яхшибоев («Энергетик-БГУ»), забившие по 7 мячей.

Читайте также
Минск
НовостиМатчиСоставСтатистика
Динамо Мн
НовостиМатчиСоставСтатистика
Шахтер С
НовостиМатчиСоставСтатистика
Славия М
НовостиМатчиСоставСтатистика
Беларусь
КомандыТаблицаКалендарь / результаты
 Гороскоп на май 2020
Необычную схватку двух жирафов в стиле кунг-фу записали на видео
Тренер «Барселоны» против пяти замен
ПСЖ готов заплатить 15 млн евро за защитника сборной Черногории
Аршавин рассказал о причинах несостоявшегося перехода в «Барсу»
Жена Малкина высказалась о критике мужа из-за паспорта США
Директор АПЛ: Матчи нового сезона могут проходить со зрителями
ПСЖ и «Интер» согласовали трансфер форварда
В КХЛ вернулся финский вратарь. Однажды он забил гол
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь