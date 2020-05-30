В Бобруйске и Минске продолжится 11-й тур футбольного чемпионата Беларуси

Источник: РИА "Новости"

В 17.00 на поле бобруйского стадиона «Спартак» футболисты местной «Белшины» примут мозырскую «Славию». Бобруйчане пока еще не выигрывали в нынешнем первенстве, на прошлой неделе они потерпели крупное поражение в Солигорске от «Шахтера» (0:4). «Славия» в домашнем поединке десятого тура сыграла вничью с «Городеей» (1:1).

Во второй сегодняшней игре футболисты минского «Динамо» на своей арене в 19.00 начнут встречу с «Шахтером». В прошлом туре динамовцы в гостях разошлись миром с «Витебском» (1:1).

В пятницу, 29 мая, состоялись стартовые поединки 11-го тура: «Торпедо-БелАЗ» (Жодино) — «Смолевичи» — 2:1, «Городея» — «Неман» (Гродно) — 0:2.

Лидер первенства БАТЭ 31 мая примет на поле «Борисов-Арены» футболистов «Ислочи», минский «Энергетик-БГУ» у себя дома сыграет с «Витебском», а в Бресте состоится местное дерби «Рух» — «Динамо». В заключительном матче 11-го тура «Минск» 1 июня примет гостей из «Слуцка».

Турнирное положение: БАТЭ — 22 очка, «Энергетик-БГУ», «Торпедо-БелАЗ» — по 21, «Шахтер» — 18, «Слуцк» — 17, «Ислочь» — 15, «Рух», «Неман» — по 14, «Динамо» (Брест), «Динамо» (Минск), «Витебск» — по 13, «Городея», «Славия» — по 12, «Минск» — 10, «Смолевичи» — 4, «Белшина» — 3.