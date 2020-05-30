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11:30 (мск), источник: Vesti.kz

Футболистам и тренерам «Иртыша» объявили о снятии команды с КПЛ

Сегодня, 30 мая, на собрании футболистам и тренерам «Иртыша» было объявлено о закрытии команды. Об этом сообщает KazFootball.kz.

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Таким образом, «Иртыш» не будет доигрывать сезон.

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Павлодарская команда провела два матча в нынешнем чемпионате против «Кайсара» (0:1) и «Кызыл-Жар СК» (1:1).

На этой неделе глава управления спорта Павлодарской области Марат Айдашев не исключил снятия «Иртыша» с КПЛ из-за финансовых обстоятельств.

В середине мая аким Павлодарской области Абылкаир Скаков высказался о ситуации с зарплатами игроков и поиском средств для клуба.

В апреле у «Иртыша» нашли миллиардные долги и финансовые нарушения.

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