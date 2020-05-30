Футболистам и тренерам «Иртыша» объявили о снятии команды с КПЛ
Сегодня, 30 мая, на собрании футболистам и тренерам «Иртыша» было объявлено о закрытии команды. Об этом сообщает KazFootball.kz.
Сегодня, 30 мая, на собрании футболистам и тренерам «Иртыша» было объявлено о закрытии команды. Об этом сообщает KazFootball.kz.
Таким образом, «Иртыш» не будет доигрывать сезон.
Павлодарская команда провела два матча в нынешнем чемпионате против «Кайсара» (0:1) и «Кызыл-Жар СК» (1:1).
На этой неделе глава управления спорта Павлодарской области Марат Айдашев не исключил снятия «Иртыша» с КПЛ
В середине мая аким Павлодарской области Абылкаир Скаков высказался о ситуации с зарплатами игроков и поиском средств для клуба.
В апреле у «Иртыша» нашли миллиардные долги и финансовые нарушения.