Футболистам и тренерам «Иртыша» объявили о снятии команды с КПЛ

Таким образом, «Иртыш» не будет доигрывать сезон.

Павлодарская команда провела два матча в нынешнем чемпионате против «Кайсара» (0:1) и «Кызыл-Жар СК» (1:1).

На этой неделе глава управления спорта Павлодарской области Марат Айдашев не исключил снятия «Иртыша» с КПЛ из-за финансовых обстоятельств.

В середине мая аким Павлодарской области Абылкаир Скаков высказался о ситуации с зарплатами игроков и поиском средств для клуба.