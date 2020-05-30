Стала известна официальная причина снятия «Иртыша» с КПЛ

«Проведено собрание клуба, на котором объявили, что финансовые обязательства, которые были приняты в январе этого года, на сегодняшний момент невыполнимы — генеральный спонсор команды не финансирует этот проект. Соответственно, мы тоже не можем все оплачивать. Долги с каждым днем накапливаются, поэтому мы все просчитали и приняли решение сняться с чемпионата», — сообщил руководитель управления по развитию туризма и спорта Павлодарской области Марат Айдашев.

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Основная причина отказа — отсутствие средств на оплату контрактов легионеров. На финансирование клуба и развитие футбола в области было выделено 1,8 миллиарда тенге и 1,6 миллиарда планировалось за счет спонсора.

«С начала года спонсоры 200 миллионов тенге выделили, больше их денег нет. Все, провал. Из бюджета выплачено 183 миллиона тенге, оставшиеся 1,6 миллиарда тенге перераспределяем на клубы Аксу, Экибастуза, футбольный центр. Они будут принимать участие в чемпионате Казахстана», — отметил Айдашев.

По его словам, с игроками «Иртыша» не раз велись переговоры, им предлагались компромиссные варианты.

«Мы предлагали вариант оставить команды без легионеров, чтобы в дозаявочное окно они ушли без компенсации и остались только местные игроки. Но все просили погасить долги за февраль и половину марта. Сейчас объяснили игрокам, что не можем тянуть все их обязательства. Их тоже можно понять, они приехали зарабатывать. Скорее всего, они сейчас начнут обращаться в разные инстанции и пойдут иски по полной программе. А иски были бы и в случае если бы мы продолжали играть и не выплачивали деньги. Будем судиться, смотреть», — сказал Айдашев.

Чиновник также опроверг слухи о возможном банкротстве клуба.

«В дальнейшем не собираемся банкротить клуб, как ходили слухи. Сейчас там будет проходить финансовая очистка. Еще раз посмотрим, что можно сделать по этим же налогам, дождемся результатов уголовного дела и дальше уже будем смотреть», — добавил Айдашев.