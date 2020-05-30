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14:05 (мск), источник: Vesti.kz

ПФЛК приняла меры после снятия «Иртыша» с КПЛ

Профессиональная футбольная лига Казахстана (ПФЛК) на своем официальном сайте сообщила о поступившем обращении от павлодарского «Иртыша».

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«В полученном документе указывается, что Общее собрание Попечительского совета ОФ “Футбольный клуб “Иртыш”” приняло решение отказаться от участия в чемпионате Республики Казахстан по футболу 2020 года в связи с невозможностью исполнения клубом финансовых и спортивных обязательств. На основании вышеизложенного уведомления футбольный клуб “Иртыш” будет исключен из состава участников Чемпионата. Согласно п. 4.18 Регламента чемпионата Республики Казахстан по футболу 2020 года, если команда клуба, исключенного из чемпионата, провела менее 22 матчей (не закончила 1-й и 2-й круг) в чемпионате, то ее результаты аннулируются. Помимо этого, молодежная команда “Иртыш” не сможет принять участие в Первенстве Второй лиги в связи с отказом от участия в чемпионате Казахстана главной команды. Матчи с участием ФК “Иртыш” будут исключены из обновленного календаря чемпионата», — говорится в сообщении.

«Иртыш» провел два матча в КПЛ-2020 против «Кайсара» (0:1) и «Кызыл-Жар СК» (1:1), по итогам которых с одним баллом в активе расположился на девятом месте из 12.

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