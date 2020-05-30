Димитар Димитров назвал виновных в закрытии «Иртыша»
Бывший главный тренер «Иртыша» Димитар Димитров в интервью KazFootball.kz выразил свое мнение относительно закрытия павлодарского клуба.
Бывший главный тренер «Иртыша» Димитар Димитров в интервью KazFootball.kz выразил свое мнение относительно закрытия павлодарского клуба.
«Очень жаль. Я не могу поверить в то, что случилось! Я еще ни с кем не разговаривал из Казахстана, кроме Давида Лории. За всем этим стоит ужасный менеджмент клуба, и конечно, акимат Павлодарской области. Но несмотря на то, что со мной поступили некрасиво, “Иртыш” остается мне дорог. У меня остались много друзей и братьев в Павлодаре. Я ради них поехал туда во второй раз, но руководство клуба и аким области не захотели меня видеть. Они позвали меня лишь
Сегодня, 30 мая, «Иртыш» снялся с чемпионата Казахстана по футболу сезона-2020. Основная причина — отсутствие средств на оплату контрактов легионеров.
«Иртыш» провел два матча в КПЛ-2020 против «Кайсара» (0:1) и «Кызыл-Жар СК» (1:1), по итогам которых с одним баллом в активе расположился на девятом месте из 12. «Иртыш» становился чемпионом Казахстана в 1993, 1997, 1999, 2002 и 2003 годах, в сезоне-1997/98 стал обладателем Кубка страны.
Напомним, впервые Димитров возглавил «Иртыш» в июне 2015 года. Под его руководством команда вышла в первую шестерку, а уже в следующем сезоне завоевала бронзовые медали чемпионата. В июле 2018 года он вернулся в «Иртыш» и спас команду от вылета в первую лигу благодаря победам над «Кыраном» в переходных матчах (3:0, 2:1).
В апреле прошлого года появилась информация, что Димитров был уволен. Он отсутствовал на предыгровой тренировке «Иртыша», а также во время матча восьмого тура
В акимате Павлодарской области данную информацию опровергли. Позже сам «Иртыш» выступил с заявлением, в котором обвинил Димитрова в прогуле.