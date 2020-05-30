Часть матчей АПЛ пройдет на нейтральных стадионах. «Ливерпуль» не будет играть дома до оформления чемпионства

Источник: AP 2020

АПЛ официально возвращается — лига возобновит сезон 17 июня. Команды уже приступили к контактным тренировкам, но некоторые вопросы еще обсуждаются.

В АПЛ многое будет похоже на то, что мы видим в Бундеслиге: пустые стадионы, минимум социальных контактов, строгие требования к безопасности. Но один из главных вопросов еще предстоит решить — где собственно пройдут матчи.

Полиция и чиновники на местах настаивают на нейтральных полях. Аргумент: болельщики все равно будут собираться вокруг стадионов и нарушать социальную изоляцию.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--159ff557ea318e4ab8b9" data-vnd="159ff557ea318e4ab8b9" data-profile="409" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=159ff557ea318e4ab8b9" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

«Даже если матчи пройдут при закрытых дверях, фанаты “Ливерпуля” все равно придут праздновать к “Энфилду”, — мэр Ливерпуля Том Андерсон (между прочим, болельщик “Эвертона”) выразил обеспокоенность еще в конце апреля. — Когда дело доходит до празднований, нас никто не станет слушать — все равно все соберутся у домашнего стадиона. Мое мнение: лучше вообще закончить чемпионат и просто наградить “Ливерпуль” — они заслужили победу».

Чемпионат заканчивать не собираются, а вот некоторые матчи пройдут на нейтральных полях. 29 мая глава отдела британской полиции по взаимодействию с футболом Марк Робертс объявил о договоренности с АПЛ: большая часть матчей пройдет на домашних стадионах клубов, но несколько все-таки перенесут по требованиями безопасности.

Список перенесенных на нейтральные поля игр еще не опубликован, но у The Telegraph есть инсайд. Предполагается, что с домашних арен перенесут дерби и просто матчи между территориально близкими соперниками. Плюс каждый матч, в котором «Ливерпуль» может оформить чемпионство — это подтверждает The Times.

Источник: sports.ru

Интересно, что все шесть команд, попавшие на нейтральные матчи — с севера Англии.

Кстати, список матчей еще может пополниться по требованию полиции. Например, могут перенести дерби «Арсенала» и «Тоттенхэма». Несмотря на заявления полиции, организаторы Премьер-лиги говорят, что переговоры по поводу нейтральных стадионов еще далеки от завершения.

«Мы намерены проводить матчи на домашних аренах клубов, если они соответствуют требованиям правительства. Мы будем переносить матчи, только если их проведение запретят органы местного самоуправления по требованию полиции», — говорится в официальном заявлении EFL (профессиональной футбольной лиги).

Читайте также Директор АПЛ: Матчи чемпионата Англии следующего сезона могут проходить со зрителями

Понятно, что активнее других против нейтральных полей выступает «Ливерпуль»: клуб хочет оформить чемпионство на родном «Энфилде», а не на нейтральном поле. «Ливерпуль» ведет переговоры и утверждает: фанаты проявили себя сознательными гражданами во время эпидемии и не нарушат самоизоляцию ради празднования долгожданного чемпионства.

«Я слышал, что сейчас обсуждают вопрос с нейтральными полями, но уверен — мы можем провести все и здесь, в Ливерпуле. Я недавно услышал замечательную фразу: у нас лучшие фанаты на свете, но теперь нам нужны лучше-сидящие-дома-фанаты», — Юрген Клопп как всегда прекрасно все объяснил.

С Юргеном согласны и некоторые представители полиции. Правоохранительные органы графства Мерсисайд уже заявили, что не против проведения матчей на «Энфилде» и «Гудисоне». Ушедший на пенсию суперинтендант полиции Западного Йоркшира Оуэн Уэст в интервью The Telegraph сказал, что все ограничения основаны не на современных данных, а на репутации болельщиков. Все это будет серьезным аргументом в дальнейших переговорах клубов по поводу домашних стадионов.

Впрочем, до чемпионства «Ливерпулю» рукой подать: максимум команда Клоппа проведет 4 домашних матча на нейтральном поле.

Источник: sports.ru

Собственно, «Ливерпуль» может оформить чемпионство прямо в 30 туре и дальше играть на «Энфилде», но для этого нужно:

Читайте также Английская премьер-лига объявила о возобновлении сезона с 17 июня

1) Победить «Эвертон»;.

2) Поражение «Манчестер Сити» в перенесенном матче 28 тура с «Арсеналом» — им откроют возвращение АПЛ 17 июня.

Впрочем, даже если «Ман Сити» победит, «Ливерпулю» необходимо всего две победы для того, чтобы забрать главный английский трофей. Так что это может случиться уже в 31 туре. И Юрген Клопп уже ждет этот момент:

«Когда бы мы ни оформили чемпионство, пусть даже на пустом стадионе и прочее бла-бла-бла. Я понимаю, что о нас думают, молятся, любят — поэтому день, когда это произойдет, все равно будет особенным».