Минздрав Испании разрешил проводить общекомандные тренировки с 1 июня
МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Минздрав Испании разрешил клубам проводить общекомандные тренировки с 1 июня.
МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Минздрав Испании разрешил клубам проводить общекомандные тренировки с 1 июня.
«Профессиональные спортивные клубы могут проводить полные тренировочные занятия, соблюдая соответствующие меры профилактики и гигиены. Численность спортсменов не должна быть больше четырнадцати человек», — говорится в сообщении министерства, которое цитирует Marca.
Отмечается, что технический персонал и другие вспомогательные сотрудники могут посещать тренировочные занятия.
Чемпионат Испании по футболу, приостановленный