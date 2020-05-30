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16:07 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Минздрав Испании разрешил проводить общекомандные тренировки с 1 июня

МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Минздрав Испании разрешил клубам проводить общекомандные тренировки с 1 июня.

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Источник: Reuters

«Профессиональные спортивные клубы могут проводить полные тренировочные занятия, соблюдая соответствующие меры профилактики и гигиены. Численность спортсменов не должна быть больше четырнадцати человек», — говорится в сообщении министерства, которое цитирует Marca.

Отмечается, что технический персонал и другие вспомогательные сотрудники могут посещать тренировочные занятия.

Во время загрузки произошла ошибка.

Чемпионат Испании по футболу, приостановленный из-за пандемии, возобновится 11 июня играми без зрителей.

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