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17:09 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Бывший игрок «Астон Виллы» сообщил, что переболел коронавирусом

МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Бывший нападающий английского футбольного клуба «Астон Вилла» Габриэль Агбонлахор заявил, что переболел коронавирусом в тяжелой форме.

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Источник: AFP 2020

«Я подхватил вирус 15 марта, за всю свою жизнь никогда не чувствовал себя настолько больным. Симптомы, которые проявились у меня, были ужасными, поэтому, если бы я был игроком и общался с ними, я бы не пожелал им пройти через это, поскольку это ужасный опыт, а вирус, как мы убедились, смертельный», — приводит слова 33-летнего Агбонлахора Sky Sports.

Ранее некоторые футболисты английской премьер-лиги выражали опасение по поводу возвращения к тренировкам в условиях пандемии.

«Зачем вам рисковать своим здоровьем и здоровьем своих детей? Вы не хотите этого. Уверен, что например (капитан “Уотфорда”) Трой Дини, (полузащитник “Челси”) Н’Голо Канте смогут дома и на прилегающей территории проводить такие же тренировки, как и игроки “Уотфорда” и “Челси” (на базах команд)», — добавил Агбонлахор.

Чемпионат Англии был прерван в марте из-за пандемии коронавируса. Турнир должен возобновиться 17 июня, матчи будут проходить без зрителей.

Агбонлахор провел в составе «Астон Виллы» 391 матч, забил 86 голов. Также на его счету три игры за сборную Англии.

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