Бывший игрок «Астон Виллы» сообщил, что переболел коронавирусом

«Я подхватил вирус 15 марта, за всю свою жизнь никогда не чувствовал себя настолько больным. Симптомы, которые проявились у меня, были ужасными, поэтому, если бы я был игроком и общался с ними, я бы не пожелал им пройти через это, поскольку это ужасный опыт, а вирус, как мы убедились, смертельный», — приводит слова 33-летнего Агбонлахора Sky Sports.