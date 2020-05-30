Лидер «Астаны» Марин Томасов получил травму

По информации источника, у хорватского полузащитника обнаружено небольшое повреждение. По этой причине он не принимал участия в товарищеском матче против СДЮСШОР № 8. Отмечается, что Томасов остался в Нур-Султане, где продолжит восстановление от травмы.

Между тем, четыре его одноклубника — голкипер Ненад Эрич, защитники Антонио Рукавина, Жарко Томашевич и хавбек Лука Шимунович отправились в Европу. «Астана» предоставила футболистам краткосрочный отпуск.

Другие иностранцы, такие как Пиерос Сотириу, Макс Эбонг, Тигран Барсегян, Иван Маевский, Рунар Мар Сигурьонссон и Дорин Ротариу, остались в столице Казахстана.

Ожидается, что чемпионат Казахстана сезона-2020 возобновится с 1 июля. «Астаны» с семью очками после трех туров занимает первое место.

Напомним, 32-летний Томасов выступает за «Астану» с лета 2017 года. В КПЛ хорват провел 75 матчей, в которых забил 36 голов и отдал 33 ассиста. В текущем сезоне на его счету один мяч в трех играх.