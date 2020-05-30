Лидер «Астаны» Марин Томасов получил травму
Лидер «Астаны» Марин Томасов получил травму. Об этом сообщает KazFootball.kz.
Лидер «Астаны» Марин Томасов получил травму. Об этом сообщает KazFootball.kz.
По информации источника, у хорватского полузащитника обнаружено небольшое повреждение. По этой причине он не принимал участия в товарищеском матче против СДЮСШОР № 8. Отмечается, что Томасов остался в
Между тем, четыре его одноклубника — голкипер Ненад Эрич, защитники Антонио Рукавина, Жарко Томашевич и хавбек Лука Шимунович отправились в Европу. «Астана» предоставила футболистам краткосрочный отпуск.
Другие иностранцы, такие как Пиерос Сотириу, Макс Эбонг, Тигран Барсегян, Иван Маевский, Рунар Мар Сигурьонссон и Дорин Ротариу, остались в столице Казахстана.
Ожидается, что чемпионат Казахстана сезона-2020 возобновится с 1 июля. «Астаны» с семью очками после трех туров занимает первое место.
Напомним, 32-летний Томасов выступает за «Астану» с лета 2017 года. В КПЛ хорват провел 75 матчей, в которых забил 36 голов и отдал 33 ассиста. В текущем сезоне на его счету один мяч в трех играх.
С «Астаной» Томасов трижды стал чемпионом Казахстана, играл в группе Лиги Европы и доходил до 1/16 финала ЛЕ. В прошлом сезоне хорват вместе с украинским форвардом «Кайрата» Адеринсолой Эсеолой был признан лучшим бомбардиром КПЛ.