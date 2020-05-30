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20:11 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Правительство Британии разрешит спортивные турниры без зрителей с 1 июня

Спортивные соревнования будут разрешены в Британии с 1 июня, они будут транслироваться по ТВ, подтвердил министр культуры страны Оливер Доуден.

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Источник: Спорт РИА Новости

Ранее, 28 мая, премьер Великобритании Борис Джонсон объявил, что условия карантина в Британии начнут постепенно смягчаться с начала июня. В частности, начнут открываться детские сады и начальные школы — для двух младших классов и самого старшего. Также с начала июня возобновят работу рынки под открытым небом и автосалоны, начнут проводиться некоторые спортивные соревнования. С 15 июня получат право открыться все непродовольственные магазины. С 1 июня в парках и садах смогут встречаться до шести человек, принадлежащих к разным семьям.

«Спортивные соревнования начнут возобновляться с 1 июня…, но будут проводиться без зрителей на стадионах. Прямые трансляции вернутся на телеэкраны на предстоящей неделе», — сказал Доуден на брифинге в субботу.

В минувший четверг Английская премьер-лига (АПЛ) объявила о возобновлении прерванного и-за коронавируса сезона с 17 июня. АПЛ планирует провести 92 футбольных матча в течение 39 дней.

Также Доуден рассказал, что с 31 мая в Англии разрешаются совместные занятия спортом на свежем воздухе группами до пяти человек, не проживающих вместе, однако при сохранении социальной дистанции.

При этом, по его словам, общественные туалеты в парках и скверах останутся закрыты еще некоторое время.

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