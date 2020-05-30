Правительство Британии разрешит спортивные турниры без зрителей с 1 июня
Спортивные соревнования будут разрешены в Британии с 1 июня, они будут транслироваться по ТВ, подтвердил министр культуры страны Оливер Доуден.
Спортивные соревнования будут разрешены в Британии с 1 июня, они будут транслироваться по ТВ, подтвердил министр культуры страны Оливер Доуден.
Ранее, 28 мая, премьер Великобритании Борис Джонсон объявил, что условия карантина в Британии начнут постепенно смягчаться с начала июня. В частности, начнут открываться детские сады и начальные школы — для двух младших классов и самого старшего. Также с начала июня возобновят работу рынки под открытым небом и автосалоны, начнут проводиться некоторые спортивные соревнования. С 15 июня получат право открыться все непродовольственные магазины. С 1 июня в парках и садах смогут встречаться до шести человек, принадлежащих к разным семьям.
«Спортивные соревнования начнут возобновляться с 1 июня…, но будут проводиться без зрителей на стадионах. Прямые трансляции вернутся на телеэкраны на предстоящей неделе», — сказал Доуден на брифинге в субботу.
В минувший четверг Английская
Также Доуден рассказал, что с 31 мая в Англии разрешаются совместные занятия спортом на свежем воздухе группами до пяти человек, не проживающих вместе, однако при сохранении социальной дистанции.
При этом, по его словам, общественные туалеты в парках и скверах останутся закрыты еще некоторое время.