«Славия» одержала волевую победу над «Белшиной» в матче футбольного чемпионата Беларуси

В первом из них аутсайдеры турнира футболисты бобруйской «Белшины» были близки к тому, чтобы одержать первую в сезоне викторию, но, ведя 2:0, в итоге проиграли мозырской «Славии» со счетом 2:3. В первом тайме встречи в Бобруйске Михаил Башилов и Владислав Соланович вывели хозяев вперед, но потом гости сумели трижды поразить ворота бобруйчан. Еще до перерыва Юрий Недашковский забил первый гол, во втором тайме на 78-й минуте встречи опытный форвард «Белшины» Леонид Ковель отправил мяч в свои ворота, а на 90-й Френсис Нар принес мозырянам волевую победу.