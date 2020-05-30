«Славия» одержала волевую победу над «Белшиной» в матче футбольного чемпионата Беларуси

В первом из них аутсайдеры турнира футболисты бобруйской «Белшины» были близки к тому, чтобы одержать первую в сезоне викторию, но, ведя 2:0, в итоге проиграли мозырской «Славии» со счетом 2:3. В первом тайме встречи в Бобруйске Михаил Башилов и Владислав Соланович вывели хозяев вперед, но потом гости сумели трижды поразить ворота бобруйчан. Еще до перерыва Юрий Недашковский забил первый гол, во втором тайме на 78-й минуте встречи опытный форвард «Белшины» Леонид Ковель отправил мяч в свои ворота, а на 90-й Френсис Нар принес мозырянам волевую победу.
Во второй сегодняшней игре футболисты минского «Динамо» на своей арене встречаются с солигорским «Шахтером».
В пятницу, 29 мая, состоялись стартовые поединки 11-го тура: «Торпедо-БелАЗ» (Жодино) — «Смолевичи» — 2:1, «Городея» — «Неман» (Гродно) — 0:2.
Лидер первенства БАТЭ 31 мая примет на поле «Борисов-Арены» футболистов «Ислочи», минский «Энергетик-БГУ» у себя дома сыграет с «Витебском», а в Бресте состоится местное дерби «Рух» — «Динамо». В заключительном матче 11-го тура «Минск» 1 июня примет гостей из «Слуцка».
Турнирное положение: БАТЭ — 22 очка, «Энергетик-БГУ», «Торпедо-БелАЗ» — по 21, «Шахтер» — 18, «Слуцк» — 17, «Ислочь», «Славия» — по 15, «Рух», «Неман» — по 14, «Динамо» (Брест), «Динамо» (Минск), «Витебск» — по 13, «Городея» — 12, «Минск» — 10, «Смолевичи» — 4, «Белшина» — 3.
Список лучших бомбардиров возглавляют Гегам Кадимян («Неман») и Джасурбек Яхшибоев («Энергетик-БГУ»), забившие по 7 мячей.