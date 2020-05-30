Кружочки для празднований, медали на столе, пустые трибуны. Очень странное вручение Кубка Австрии «Зальцбургу»

В Австрии футбол вернулся. Рестарт чемпионата намечен уже на 2 июня, а пока РБ «Зальцбург» и «Аустрия Лустенау» из второй австрийской Бундеслиги разыграли Кубок страны. Интриги не получилось — команда Ред Булла вынесла соперников со счетом 5:0 при пустых трибунах. Самое интересное произошло после финального свистка. Поверьте, это, пожалуй, самая странная церемония награждения в современном футболе, которую вы видели.

Еще во время игры австрийцы жестко следили за социальной дистанцией — обрабатывали мячи, запасные сидели на трибунах, тренеры на скамейке были в масках. Все как в немецкой Бундеслиге.

На поле расстелили специальный брезент, на котором были нарисованы кружочки. Ими обозначались места игроков, где они должны были праздновать победу.

Медали игрокам не вешали на шею. Они подходили к столикам, брали их и сами надевали на себя.

Болельщики наблюдали за всем этим на специально организованном автокинотеатре. Выходить из машин было запрещено.

После того, как капитан команды Кристоф Ляйтгеб поднял трофей над головой, кубок передавался из рук в руки. За пределы кружков было выходить запрещено. Все это сопровождалось гулко отражавшейся от пустых трибун музыкой и вялыми аплодисментами футбольных чиновников.

В конце концов игроки РБ все же покинули разрисованный брезент и отпраздновали более-менее по-человечески. Правда, все же сохраняя дистанцию.

А пока в Австрии разгорелся скандал. Впервые за шесть лет в стране появилась команда, которая могла отнять титул у «Зальцбурга» (который становился чемпионом 10 раз за последние 13 лет). ЛАСК до паузы опережал ЛР на 6 очков и имел все шансы на титул, однако с команды сняли аж 12 очков за нарушение социального дистанцирования.

Австрийские команды получили разрешение начать индивидуальные тренировки на базах с 20 апреля, а 15-го возобновились командные занятия. Но за несколько дней до этого 11 из 12 клубов австрийской Бундеслиги (12-й, собственно, ЛАСК) выпустили заявление о постоянных нарушениях социального дистанцирования на тренировках команды из Линца, которая приступила к контактным тренировкам раньше положенного. Глава лиги предупреждал руководство ЛАСКа о санкциях, но это не подействовало. В итоге клуб оштрафовали на 75 тысяч евро и сняли 12 очков.

Однако ЛАСК спасла система чемпионата, который проводится в два этапа. После первого круга очки команд делятся на два, после чего они разбиваются на две группы и решают, кто берет чемпионство и отправляется в еврокубки (первая группа), а кто вылетает (вторая группа). В общем, де-юре с ЛАСКа сняли 12 очков, де-факто — 6. ЛАСК пропустил вперед «Зальцбург», но отстает от него всего на три очка. Учитывая, что впереди еще 10 туров и два очных матча с РБ, катастрофы не произошло, но прецедент сам по себе интересный.