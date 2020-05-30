25-летний футболист умер от коронавируса

Смерть Гузмана — первый случай в боливийском футболе. Игрок представлял «Университарио Дель Бени», клуб одного из низших дивизионов чемпионата страны.

Гузман проживал вместе с отцом и дядей — оба мужчины также скончались за последние несколько дней. Гузман должен был перейти в «Насьональ Потоси» — клуб элитного дивизиона чемпионата страны.