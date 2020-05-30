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21:22 (мск), источник: Lenta.Ru

25-летний футболист умер от коронавируса

Боливийский футболист Дейберт Гузман умер от коронавируса в возрасте 25 лет. Об этом сообщает The Sun.

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Смерть Гузмана — первый случай в боливийском футболе. Игрок представлял «Университарио Дель Бени», клуб одного из низших дивизионов чемпионата страны.

Гузман проживал вместе с отцом и дядей — оба мужчины также скончались за последние несколько дней. Гузман должен был перейти в «Насьональ Потоси» — клуб элитного дивизиона чемпионата страны.

Количество зафиксированных случаев заражения COVID-19 в Боливии достигло 8731. Смертей — 300.

16 марта от коронавируса скончался 21-летний футбольный тренер Франсиско Гарсия. Испанец работал в клубе «Атлетико Портанде Альта».

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