Футболисты «Шахтера» обыграли минское «Динамо» в чемпионате Беларуси

Первая половина встречи на поле динамовской арены прошла в позиционной борьбе почти без опасных моментов. Зато сразу после перерыва гости провели быструю атаку и на 50-й минуте игры Виталий Лисакович точным ударом замкнул эффектную передачу Николы Антича. Этот гол оказался победным. Футболисты «Шахтера» не проигрывают уже на протяжении шести туров кряду, выиграв 5 встреч и однажды сыграв вничью. В этих матчах подопечные Юрия Вернидуба забили 13 мячей, не пропустив ни одного в свои ворота.