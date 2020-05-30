Футболисты «Шахтера» обыграли минское «Динамо» в чемпионате Беларуси

Первая половина встречи на поле динамовской арены прошла в позиционной борьбе почти без опасных моментов. Зато сразу после перерыва гости провели быструю атаку и на 50-й минуте игры Виталий Лисакович точным ударом замкнул эффектную передачу Николы Антича. Этот гол оказался победным. Футболисты «Шахтера» не проигрывают уже на протяжении шести туров кряду, выиграв 5 встреч и однажды сыграв вничью. В этих матчах подопечные Юрия Вернидуба забили 13 мячей, не пропустив ни одного в свои ворота.
Результаты других поединков 11-го тура: «Торпедо-БелАЗ» (Жодино) — «Смолевичи» — 2:1, «Городея» — «Неман» (Гродно) — 0:2, «Белшина» (Бобруйск) — «Славия» (Мозырь) — 2:3.
Лидер первенства БАТЭ 31 мая примет на поле «Борисов-Арены» футболистов «Ислочи», минский «Энергетик-БГУ» у себя дома сыграет с «Витебском», а в Бресте состоится местное дерби «Рух» — «Динамо». В заключительном матче 11-го тура «Минск» 1 июня примет гостей из «Слуцка».
Турнирное положение: БАТЭ — 22 очка, «Энергетик-БГУ», «Торпедо-БелАЗ», «Шахтер» — по 21, «Слуцк» — 17, «Ислочь», «Славия» — по 15, «Рух», «Неман» — по 14, «Динамо» (Брест), «Динамо» (Минск), «Витебск» — по 13, «Городея» — 12, «Минск» — 10, «Смолевичи» — 4, «Белшина» — 3.
Список лучших бомбардиров возглавляют Гегам Кадимян («Неман») и Джасурбек Яхшибоев («Энергетик-БГУ»), забившие по 7 мячей.