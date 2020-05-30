«Спартак» отверг возвращение опального капитана Глушакова
Генеральный директор «Спартака» Томас Цорн опроверг слухи о возможном переходе в клуб российского полузащитника Дениса Глушакова. Об этом сообщает Sport24.
Генеральный директор «Спартака» Томас Цорн опроверг слухи о возможном переходе в клуб российского полузащитника Дениса Глушакова. Об этом сообщает Sport24.
Функционер отверг возможность возвращения бывшего капитана команды. «“Спартак” не ведет переговоры с Глушаковым», — заявил он. Ранее о том, что игрок может вновь перейти в стан
29 мая Глушаков продлил контракт с грозненским «Ахматом» до конца сезона. Он защищает цвета клуба с июня 2019-го. До этого хавбек выступал за «Спартак». Осенью 2018-го тогдашний тренер команды Массимо Каррера вывел Глушакова из состава команды. Последующую отставку самого специалиста фанаты
Глушаков становился чемпионом России в составе «Спартака». Также на его счету 57 матчей и пять голов за сборную России.