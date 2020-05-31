Люка Эрнандес был заменен в игре с «Фортуной» из-за проблем с мышцей

Источник: Reuters

«Бавария» в субботу в рамках 29-го тура на своем поле разгромила «Фортуну» со счетом 5:0. Игрок сборной Франции вышел на игру в стартовом составе, но был заменен в перерыве матча.

«У него возникли проблемы с приводящей мышцей. Учитывая счет, мы не хотели рисковать», — цитирует Флика официальный сайт «Баварии».

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--f88f4a897e7aa36e5c1a" data-vnd="f88f4a897e7aa36e5c1a" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=f88f4a897e7aa36e5c1a" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.