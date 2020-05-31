Люка Эрнандес был заменен в игре с «Фортуной» из-за проблем с мышцей
МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Защитник «Баварии» Люка Эрнандес не смог завершить матч чемпионата Германии с «Фортуной»
МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Защитник «Баварии» Люка Эрнандес не смог завершить матч чемпионата Германии с «Фортуной»
«Бавария» в субботу в рамках 29-го тура на своем поле разгромила «Фортуну» со счетом 5:0. Игрок сборной Франции вышел на игру в стартовом составе, но был заменен в перерыве матча.
«У него возникли проблемы с приводящей мышцей. Учитывая счет, мы не хотели рисковать», — цитирует Флика официальный сайт «Баварии».
Эрнандес в текущем сезоне провел за мюнхенский клуб 17 матчей во всех турнирах. В октябре прошлого года 24-летний защитник перенес операцию на лодыжке и был вынужден пропустить три месяца.
|Ханс-Дитер Флик
|Уве Реслер
|Матиас Йергенсен
|15′
|Бенжамен Павар(Джошуа Киммих)
|29′
|Роберт Левандовски(Томас Мюллер)
|43′
|Роберт Левандовски(Серж Гнабри)
|50′
|Альфонсо Дэйвис
|52′
|1
|Мануэль Нойер
|33
|Флориан Кастенмайер
|27
|Давид Алаба
|3
|Андре Хоффманн
|32
|Джошуа Киммих
|19
|Матиас Йергенсен
|18
|Леон Горецка
|23
|Нико Гиссельманн
|19
|Альфонсо Дэйвис
|13
|Адам Боджек
|9
|Роберт Левандовски
|11
|Кенан Караман
26′
|5
|Бенжамен Павар
62′
|20
|Штефен Скрцибски
|2
|Альваро Одриосола
|25
|Маттиас Циммерманн
67′
|21
|Люка Эрнандез
45′
|39
|Жан Циммер
|11
|Микаэль Кюизанс
|6
|Альфредо Моралес
57′
|22
|Серж Гнабри
78′
|10
|Валон Бериша
|34
|Оливер Батиста Майер
|15
|Эрик Томми
66′
|25
|Томас Мюллер
75′
|29
|Маркус Зуттнер
90′
|35
|Джошуа Зиркзе
|22
|Кевин Штегер
57′
|29
|Кингсли Коман
62′
|31
|Марсель Соботтка
73′
|14
|Иван Перишич
|18
|Томас Пледль
|0
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|21
|Удары (всего)
|7
|8
|Удары в створ
|2
|0
|Штанги, перекладины
|0
|7
|Угловые
|2
|9
|Фолы
|10
|4
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Роберт Хартманн(Германия)