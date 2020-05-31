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09:11 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Люка Эрнандес был заменен в игре с «Фортуной» из-за проблем с мышцей

МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Защитник «Баварии» Люка Эрнандес не смог завершить матч чемпионата Германии с «Фортуной» из-за мышечного повреждения, сообщил главный тренер мюнхенского футбольного клуба Ханс-Дитер Флик.

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Источник: Reuters

«Бавария» в субботу в рамках 29-го тура на своем поле разгромила «Фортуну» со счетом 5:0. Игрок сборной Франции вышел на игру в стартовом составе, но был заменен в перерыве матча.

«У него возникли проблемы с приводящей мышцей. Учитывая счет, мы не хотели рисковать», — цитирует Флика официальный сайт «Баварии».

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Эрнандес в текущем сезоне провел за мюнхенский клуб 17 матчей во всех турнирах. В октябре прошлого года 24-летний защитник перенес операцию на лодыжке и был вынужден пропустить три месяца.

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Бавария
5:0
Первый тайм: 3:0
Фортуна Д
Футбол, Германия, Тур 2930.05.2020, 19:30 (МСК UTC+3)Allianz Arena
Главные тренеры
Ханс-Дитер ФликУве Реслер
Голы
Матиас Йергенсен15′
Бенжамен Павар(Джошуа Киммих)29′
Роберт Левандовски(Томас Мюллер)43′
Роберт Левандовски(Серж Гнабри)50′
Альфонсо Дэйвис52′
Составы команд
1Мануэль Нойер
33Флориан Кастенмайер
27Давид Алаба
3Андре Хоффманн
32Джошуа Киммих
19Матиас Йергенсен
18Леон Горецка
23Нико Гиссельманн
19Альфонсо Дэйвис
13Адам Боджек
9Роберт Левандовски
11Кенан Караман
26′
5Бенжамен Павар
62′
20Штефен Скрцибски
2Альваро Одриосола
25Маттиас Циммерманн
67′
21Люка Эрнандез
45′
39Жан Циммер
11Микаэль Кюизанс
6Альфредо Моралес
57′
22Серж Гнабри
78′
10Валон Бериша
34Оливер Батиста Майер
15Эрик Томми
66′
25Томас Мюллер
75′
29Маркус Зуттнер
90′
35Джошуа Зиркзе
22Кевин Штегер
57′
29Кингсли Коман
62′
31Марсель Соботтка
73′
14Иван Перишич
18Томас Пледль
Статистика
0Желтые карточки2
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
21Удары (всего)7
8Удары в створ2
0Штанги, перекладины0
7Угловые2
9Фолы10
4Офсайды1
Судейская бригада
Главный судьяРоберт Хартманн(Германия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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