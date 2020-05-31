Футболиста АПЛ обокрали на полмиллиона фунтов

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Злоумышленники проникли в пентхаус 29-летнего игрока клуба Английской премьер-лиги (АПЛ), похитив наручные часы, украшения, а также футболки из коллекции Мареза. Им удалось отследить местоположение алжирца, прежде чем совершить кражу.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--f88f4a897e7aa36e5c1a" data-vnd="f88f4a897e7aa36e5c1a" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=f88f4a897e7aa36e5c1a" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

Общая сумма урона составила полмиллиона фунтов. В частности, воры завладели часами Richard Mille стоимостью в 230 тысяч долларов.

14 мая стало известно об ограблении форварда «Тоттенхэм Хотспур» Деле Алли. Преступники угрожали футболисту ножом и нанесли ему несколько ударов. Они забрали из дома англичанина драгоценности и часы.