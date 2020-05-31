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08:49 (мск), источник: Lenta.Ru

Футболиста АПЛ обокрали на полмиллиона фунтов

Неизвестные обокрали алжирского полузащитника «Манчестер Сити» Рияда Мареза. Об этом сообщает The Sun.

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9
фотографий

Злоумышленники проникли в пентхаус 29-летнего игрока клуба Английской премьер-лиги (АПЛ), похитив наручные часы, украшения, а также футболки из коллекции Мареза. Им удалось отследить местоположение алжирца, прежде чем совершить кражу.

Во время загрузки произошла ошибка.

Общая сумма урона составила полмиллиона фунтов. В частности, воры завладели часами Richard Mille стоимостью в 230 тысяч долларов.

14 мая стало известно об ограблении форварда «Тоттенхэм Хотспур» Деле Алли. Преступники угрожали футболисту ножом и нанесли ему несколько ударов. Они забрали из дома англичанина драгоценности и часы.

Марез дважды становился чемпионом Англии. Сперва он выиграл турнир в составе «Лестер Сити». А в сезоне-2018/2019 стал обладателем золота АПЛ уже вместе с клубом из Манчестера.

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