Футболиста АПЛ обокрали на полмиллиона фунтов
Неизвестные обокрали алжирского полузащитника «Манчестер Сити» Рияда Мареза. Об этом сообщает The Sun.
Неизвестные обокрали алжирского полузащитника «Манчестер Сити» Рияда Мареза. Об этом сообщает The Sun.
Злоумышленники проникли в пентхаус 29-летнего игрока клуба Английской
Общая сумма урона составила полмиллиона фунтов. В частности, воры завладели часами Richard Mille стоимостью в 230 тысяч долларов.
14 мая стало известно об ограблении форварда «Тоттенхэм Хотспур» Деле Алли. Преступники угрожали футболисту ножом и нанесли ему несколько ударов. Они забрали из дома англичанина драгоценности и часы.
Марез дважды становился чемпионом Англии. Сперва он выиграл турнир в составе «Лестер Сити». А в сезоне-2018/2019 стал обладателем золота АПЛ уже вместе с клубом из Манчестера.