«Реал» может остаться без летних трансферов
«Реал» может остаться без летних трансферов, сообщает Marca.
«Реал» может остаться без летних трансферов, сообщает Marca.
По данным источника, кризис, который возник
Трансферы могут состояться лишь в том случае, если клуб сможет продать большое количество своих игроков. Однако этот вариант маловероятен, поскольку не многие клубы сейчас готовы тратиться на игроков с такой высокой зарплатой, как в «Реале».
После 27 туров чемпионата Испании «Реал» занимает второе место, набрав 56 очков. От лидирующей «Барселоны» команда отстаёт на два очка. На данный момент сезон в чемпионате Испании приостановлен