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11:24 (мск), источник: Чемпионат.com

«Реал» может остаться без летних трансферов

«Реал» может остаться без летних трансферов, сообщает Marca.

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Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 11:32 MSK, 31.05
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9263
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18.0531.05
Инфицировано6 075 786+133 794
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По данным источника, кризис, который возник из-за пандемии коронавирусной инфекции, может серьёзно отразиться на «Реале». Не исключено, что клуб не совершит ни одной покупки в летнее трансферное окно из-за финансовых трудностей.

Трансферы могут состояться лишь в том случае, если клуб сможет продать большое количество своих игроков. Однако этот вариант маловероятен, поскольку не многие клубы сейчас готовы тратиться на игроков с такой высокой зарплатой, как в «Реале».

Во время загрузки произошла ошибка.

После 27 туров чемпионата Испании «Реал» занимает второе место, набрав 56 очков. От лидирующей «Барселоны» команда отстаёт на два очка. На данный момент сезон в чемпионате Испании приостановлен из-за пандемии коронавируса.

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