«Реал» может остаться без летних трансферов

16 фотографий 16 фотографий 16 фотографий

По данным источника, кризис, который возник из-за пандемии коронавирусной инфекции, может серьёзно отразиться на «Реале». Не исключено, что клуб не совершит ни одной покупки в летнее трансферное окно из-за финансовых трудностей.

Трансферы могут состояться лишь в том случае, если клуб сможет продать большое количество своих игроков. Однако этот вариант маловероятен, поскольку не многие клубы сейчас готовы тратиться на игроков с такой высокой зарплатой, как в «Реале».

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--f88f4a897e7aa36e5c1a" data-vnd="f88f4a897e7aa36e5c1a" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=f88f4a897e7aa36e5c1a" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.