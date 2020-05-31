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10:24 (мск), источник: Sports.Ru

В Серии А после рестарта сезона будут играть каждый день

Матчи чемпионата Италии после возобновления сезона будут проходить ежедневно, чтобы успеть доиграть турнир до 2 августа (рестарт намечен на 20 июня).

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Источник: Reuters

При этом игры в интересах телевидения и клубов будут начинаться в разное время.

По понедельникам начало матчей запланировано на 21:00, по вторникам, средам и четвергам — на 19:00 и 21:00, сообщает Football Italia со ссылкой на Corriere dello Sport.

Во время загрузки произошла ошибка.

Каждую пятницу будет одна игра в 21:00, а по субботам и воскресеньям — три: в 17:15, 19:30 и 21:45.

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