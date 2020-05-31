В Серии А после рестарта сезона будут играть каждый день
Матчи чемпионата Италии после возобновления сезона будут проходить ежедневно, чтобы успеть доиграть турнир до 2 августа (рестарт намечен на 20 июня).
Матчи чемпионата Италии после возобновления сезона будут проходить ежедневно, чтобы успеть доиграть турнир до 2 августа (рестарт намечен на 20 июня).
При этом игры в интересах телевидения и клубов будут начинаться в разное время.
По понедельникам начало матчей запланировано на 21:00, по вторникам, средам и четвергам — на 19:00 и 21:00, сообщает Football Italia со ссылкой на Corriere dello Sport.
Каждую пятницу будет одна игра в 21:00, а по субботам и воскресеньям — три: в 17:15, 19:30 и 21:45.