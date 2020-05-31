В Серии А после рестарта сезона будут играть каждый день

Источник: Reuters

При этом игры в интересах телевидения и клубов будут начинаться в разное время.

По понедельникам начало матчей запланировано на 21:00, по вторникам, средам и четвергам — на 19:00 и 21:00, сообщает Football Italia со ссылкой на Corriere dello Sport.

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