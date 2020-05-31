Капитан сборной Кыргызстана по футболу может перейти в клуб КПЛ
Капитан и защитник сборной Кыргызстана Валерий Кичин может продолжить карьеру в казахстанской
Капитан и защитник сборной Кыргызстана Валерий Кичин может продолжить карьеру в казахстанской
Отмечается, что агент футболиста ведет переговоры, но с какой из команд, пока не известно.
Последний клубом 27-летнего Кичина было московское «Торпедо», которое он покинул на днях. Отмечается, что он входил в символическую сборную лучших игроков РПЛ сезона 2018/2019.