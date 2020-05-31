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11:39 (мск), источник: Vesti.kz

Капитан сборной Кыргызстана по футболу может перейти в клуб КПЛ

Капитан и защитник сборной Кыргызстана Валерий Кичин может продолжить карьеру в казахстанской премьер-лиге. Об этом сообщает группа Kyrgyz Football в ВКонтакте.

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Отмечается, что агент футболиста ведет переговоры, но с какой из команд, пока не известно.

Последний клубом 27-летнего Кичина было московское «Торпедо», которое он покинул на днях. Отмечается, что он входил в символическую сборную лучших игроков РПЛ сезона 2018/2019.

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