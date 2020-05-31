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14:30 (мск), источник: Lenta.Ru

Роналду восхитил подписчиков видео с тренировки

Нападающий туринского «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду показал видео с тренировки. Ролик футболист опубликовал на своей странице в Instagram.

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Источник: Reuters
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13
фотографий
13
фотографий
Рассказываем, как живет португалец вместе со своей спутницей Джорджиной Родригес и четырьмя детьми в Турине.

Игрок отрабатывал удары по воротам вместе с голкипером итальянской команды Карло Пинсольо. Португалец забил несколько эффектных голов. Видео набрало более 5,7 миллиона просмотров, пользователи оставили более 16,5 тысячи комментариев, многие из которых оказались восторженными.

Во время загрузки произошла ошибка.

На данный момент первенство Италии по футболу приостановлено из-за пандемии коронавируса. Возобновление чемпионата запланировано на 20 июня.

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