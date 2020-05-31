Мауро Икарди подписал четырехлетний контракт с ПСЖ

«ПСЖ» выкупил 27-летнего игрока у итальянского «Интера». В сентябре 2019 года Икарди перешел в парижский клуб на правах аренды.

Ранее СМИ сообщали, что «ПСЖ» предлагал за переход аргентинца компенсацию в размере 55 миллионов евро плюс бонусы, а самому Икарди — контракт с годовой зарплатой в 10 миллионов.