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14:38 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Мауро Икарди подписал четырехлетний контракт с ПСЖ

МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Аргентинский нападающий Мауро Икарди подписал контракт с «Пари Сен-Жермен» до 30 июня 2024 года, сообщается на сайте французского футбольного клуба.

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«ПСЖ» выкупил 27-летнего игрока у итальянского «Интера». В сентябре 2019 года Икарди перешел в парижский клуб на правах аренды.

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Ранее СМИ сообщали, что «ПСЖ» предлагал за переход аргентинца компенсацию в размере 55 миллионов евро плюс бонусы, а самому Икарди — контракт с годовой зарплатой в 10 миллионов.

В нынешнем сезоне, завершенном во Франции досрочно, аргентинец провел за «ПСЖ» 31 матч во всех турнирах, в которых забил 20 мячей. Вместе с клубом Икарди стал чемпионом Франции.

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