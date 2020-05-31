Мауро Икарди подписал четырехлетний контракт с ПСЖ
МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Аргентинский нападающий Мауро Икарди подписал контракт с «Пари Сен-Жермен» до 30 июня 2024 года, сообщается на сайте французского футбольного клуба.
МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Аргентинский нападающий Мауро Икарди подписал контракт с «Пари Сен-Жермен» до 30 июня 2024 года, сообщается на сайте французского футбольного клуба.
«ПСЖ» выкупил 27-летнего игрока у итальянского «Интера». В сентябре 2019 года Икарди перешел в парижский клуб на правах аренды.
Ранее СМИ сообщали, что «ПСЖ» предлагал за переход аргентинца компенсацию в размере 55 миллионов евро плюс бонусы, а самому Икарди — контракт с годовой зарплатой в 10 миллионов.
В нынешнем сезоне, завершенном во Франции досрочно, аргентинец провел за «ПСЖ» 31 матч во всех турнирах, в которых забил 20 мячей. Вместе с клубом Икарди стал чемпионом Франции.