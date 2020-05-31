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14:43 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Гарай: «Валенсия» не предлагала новый контракт, клуб хочет меня оболгать

МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Аргентинский футболист Эсекьель Гарай заявил, что «Валенсия» хочет его дискредитировать, и он не получал предложение о новом контракте.

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Источник: Reuters

Ранее СМИ сообщали, что Гарай отказался продлевать контракт с испанской «Валенсией», согласно которому предусматривалась зарплата в 2,7 миллиона евро с опцией об автоматическом продлении соглашения еще на год, если бы футболист провел 20 матчей в следующем сезоне. Нынешний контракт 33-летнего игрока с «Валенсией» истекает 30 июня.

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«Мне очень жаль добираться до этой точки, но я вынужден сделать это из-за клеветнической кампании, проводимой против меня. И я не имею в виду СМИ. Я имею в виду людей в моем клубе, которые намерены дискредитировать меня как профессионала и человека», — цитирует Гарая Mundo Deportivo.

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По словам Гарая, он получил новое предложение о контракте 13 ноября 2019 года с устными договоренностями, и после получением игроком травмы в феврале переговоры закончились.

«Я спросил, что происходит с моим продлением контракта, в ответ — молчание. До сегодняшнего дня я не получил ни одного предложения или намерения продлить со мной контракт. Несправедливо показывать меня как человека, который гонится за деньгами, потому я пришел в “Валенсию”, исключив предложения других клубов», — отметил игрок.

Гарай перешел в «Валенсию» из петербургского «Зенита» летом 2016 года. В нынешнем сезоне он сыграл за «летучих мышей» 23 матча. Гарай был одним из футболистов «Валенсии», который заразился коронавирусом.

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