Гарай: «Валенсия» не предлагала новый контракт, клуб хочет меня оболгать
МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Аргентинский футболист Эсекьель Гарай заявил, что «Валенсия» хочет его дискредитировать, и он не получал предложение о новом контракте.
МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Аргентинский футболист Эсекьель Гарай заявил, что «Валенсия» хочет его дискредитировать, и он не получал предложение о новом контракте.
Ранее СМИ сообщали, что Гарай отказался продлевать контракт с испанской «Валенсией», согласно которому предусматривалась зарплата в 2,7 миллиона евро с опцией об автоматическом продлении соглашения еще на год, если бы футболист провел 20 матчей в следующем сезоне. Нынешний контракт 33-летнего игрока с «Валенсией» истекает 30 июня.
«Мне очень жаль добираться до этой точки, но я вынужден сделать это
По словам Гарая, он получил новое предложение о контракте 13 ноября 2019 года с устными договоренностями, и после получением игроком травмы в феврале переговоры закончились.
«Я спросил, что происходит с моим продлением контракта, в ответ — молчание. До сегодняшнего дня я не получил ни одного предложения или намерения продлить со мной контракт. Несправедливо показывать меня как человека, который гонится за деньгами, потому я пришел в “Валенсию”, исключив предложения других клубов», — отметил игрок.
Гарай перешел в «Валенсию» из петербургского «Зенита» летом 2016 года. В нынешнем сезоне он сыграл за «летучих мышей» 23 матча. Гарай был одним из футболистов «Валенсии», который заразился коронавирусом.