Текущие события
Футбол. Зарубежный
16:30
Боруссия М
Унион Б
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Энергетик-БГУ
Витебск
01
Футбол. Зарубежный
18:00
БАТЭ
Ислочь
Футбол. Зарубежный
19:00
Падерборн
Боруссия Д
Футбол. Зарубежный
20:00
Рух
Динамо Брс
Футбол. Зарубежный
30.05
Бавария
Фортуна Д
50
Все события
Фоторепортажи
22Шесть лет назад «Реал» выиграл десятый Кубок чемпионов
19Новый облик футбола: без зрителей и рукопожатий
16:12 (мск), источник: Спорт РИА Новости

СМИ: «Манчестер Юнайтед» близок к продлению аренды Игало

МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Английский «Манчестер Юнайтед» близок к продлению срока аренды футболиста Одиона Игало, трансфер которого принадлежит китайскому «Шанхай Шэньхуа», сообщает Sky Sports.

Наверх
Источник: AP 2020

Игало перешел в «МЮ» в конце января на правах аренды до 31 мая, успел сыграть за команду восемь матчей и забить четыре гола до того, как сезон был прерван из-за пандемии коронавируса. Ранее сообщалось, что китайский клуб не желает продлевать аренду до фактического окончания сезона и намерен вернуть игрока в начале июня.

Отмечается, что руководство «МЮ» добилось прогресса в переговорах с «Шанхай Шэньхуа» о продлении аренды нигерийского форварда. Ранее китайский клуб готов был продлить аренду только при включении в договор пункта о выкупе прав за 20 миллионов фунтов стерлингов, но теперь, из-за сложностей с авиасообщением и открытием границ, есть риск, что Игало не сможет вернуться в Китай вовремя, поэтому шанхайский клуб готов смягчить позицию.

В марте сообщалось, что «Шанхай» намерен продлить контракт с Игало до декабря 2024 года. Действующий контракт нигерийца истекает в конце 2022 года.

Манчестер Юнайтед
НовостиМатчиСоставСтатистика
Англия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Эта бразильянка с роскошными формами толкает мужчин на безрассудства
Видео с 'неловким моментом' Загитовой собрало 22 миллиона просмотров
«Локомотив» попрощался с главным тренером команды Юрием Семиным
СМИ: «Реал» останется без летних трансферов
Страх и ненависть: бывший чемпион UFC проиграл в Лас-Вегасе
СМИ: «Милан» вступил в борьбу за игрока «Зенита»
Жена футболиста «Краснодара» Ари сногсшибательно красива (фото)
Аргентинский форвард подписал четырехлетний контракт с ПСЖ
Экс-игрок «Зенита»: «Валенсия» хочет меня оболгать
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь