СМИ: «Манчестер Юнайтед» близок к продлению аренды Игало

Источник: AP 2020

Игало перешел в «МЮ» в конце января на правах аренды до 31 мая, успел сыграть за команду восемь матчей и забить четыре гола до того, как сезон был прерван из-за пандемии коронавируса. Ранее сообщалось, что китайский клуб не желает продлевать аренду до фактического окончания сезона и намерен вернуть игрока в начале июня.

Отмечается, что руководство «МЮ» добилось прогресса в переговорах с «Шанхай Шэньхуа» о продлении аренды нигерийского форварда. Ранее китайский клуб готов был продлить аренду только при включении в договор пункта о выкупе прав за 20 миллионов фунтов стерлингов, но теперь, из-за сложностей с авиасообщением и открытием границ, есть риск, что Игало не сможет вернуться в Китай вовремя, поэтому шанхайский клуб готов смягчить позицию.