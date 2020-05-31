Сауль Ньигес сообщил, что покинет мадридский «Атлетико»

25-летний полузащитник отметил, что название нового клуба, где он будет выступать, он объявит через три дня.

Сауль Ньигес выступал за «Атлетико» с 2012 года, в нынешнем сезоне на его счету 37 матчей за «матрасников», в которых он забил четыре мяча.