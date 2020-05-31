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16:38 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Сауль Ньигес сообщил, что покинет мадридский «Атлетико»

МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Футболист «Атлетико» Сауль Ньигес сообщил в своем Twitter, что покидает мадридскую команду и продолжит карьеру в другом клубе.

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Источник: AP 2020

25-летний полузащитник отметил, что название нового клуба, где он будет выступать, он объявит через три дня.

Во время загрузки произошла ошибка.

Сауль Ньигес выступал за «Атлетико» с 2012 года, в нынешнем сезоне на его счету 37 матчей за «матрасников», в которых он забил четыре мяча.

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