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17:38 (мск), источник: Vesti.kz

Смаков: У «Актобе» ситуация была сложнее, а долгов больше. Уверен, что «Иртыш» можно спасти

Экс-капитан сборной Казахстана Самат Смаков высказался про снятие «Иртыша» с премьер-лиги.

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Он напомнил о ситуации в «Актобе», где работал гендиректором. По словам Смакова, у клуба тогда ситуация была еще хуже, чем у «Иртыша», поэтому павлодарцев еще можно спасти.

За «Иртыш» Смаков играл в 1999 и 2015 годах.

«Я не могу себе представить чемпионат Казахстана без «Иртыша». Это один из самых уважаемых и старейших клубов страны, богатой историей, титулами, регалиями, традициями и, самое главное, с преданными болельщиками.

С «Иртышом» мне доводилось становиться чемпионом. Этот клуб в свое время помог мне окрепнуть и уехать в Россию. Затем «Иртыш» пришел мне на помощь, когда мне пришлось уйти из «Кайрата». Поэтому мне больно от того, что сейчас происходит с этим великим клубом.

Я уверен, что власти Павлодарской области сумеют сохранить этот клуб. Верю в это.

Два с половиной года назад «Актобе» находился в еще более сложной ситуации, с еще большими долгами. Тогда тоже казалось, что проще закрыть клуб и забыть об его проблемах. Но мы пообещали себе, что не допустим этого, и сообща сумели спасти клуб общими усилиями — акимата, менеджмента, тренеров, футболистов и болельщиков. Уверен, что и «Иртыш» можно спасти. Безвыходных ситуаций не бывает. Любая дверь откроется, если подобрать нужный ключ. #иртышживи, — написал Смаков в Instagram.

О снятии с КПЛ «Иртыш» объявила вчера, 30 мая. Турнир приостановлен после двух полных туров с 16 марта в связи с пандемией коронавируса.

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