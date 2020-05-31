Футболисты «Энергетика-БГУ», играя в меньшинстве, упустили победу над «Витебском» на 95-й минуте матча

В первом из них футболисты минского «Энергетика-БГУ» принимали в Молодечно гостей из «Витебска» и уже на 9-й минуте оказались в роли догоняющих, когда точный удар нанес Диего Кариока. Постепенно минчане наладили взаимодействие и дважды подряд поразили ворота соперников — на 33-й минуте Душан Бакич сравнял результат, а еще через 7 минут отличился Шахбоз Умаров. Пропустив два мяча, гости не сдались и через две минуты заработали пенальти, который уверенно реализовал Ион Николаеску. Однако «студенты» тут же снова пошли вперед, и на 44-й минуте Давид Тве сделал счет 3:2. Через 10 минут после перерыва хозяева остались в меньшинстве после удаления Евгения Юдчица и не удержали победу, пропустив мяч на последних секундах игры — 3:3.