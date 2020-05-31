Футболисты «Энергетика-БГУ», играя в меньшинстве, упустили победу над «Витебском» на 95-й минуте матча

В первом из них футболисты минского «Энергетика-БГУ» принимали в Молодечно гостей из «Витебска» и уже на 9-й минуте оказались в роли догоняющих, когда точный удар нанес Диего Кариока. Постепенно минчане наладили взаимодействие и дважды подряд поразили ворота соперников — на 33-й минуте Душан Бакич сравнял результат, а еще через 7 минут отличился Шахбоз Умаров. Пропустив два мяча, гости не сдались и через две минуты заработали пенальти, который уверенно реализовал Ион Николаеску. Однако «студенты» тут же снова пошли вперед, и на 44-й минуте Давид Тве сделал счет 3:2. Через 10 минут после перерыва хозяева остались в меньшинстве после удаления Евгения Юдчица и не удержали победу, пропустив мяч на последних секундах игры — 3:3.
Результаты других поединков 11-го тура: «Торпедо-БелАЗ» (Жодино) — «Смолевичи» — 2:1, «Городея» — «Неман» (Гродно) — 0:2, «Белшина» (Бобруйск) — «Славия» (Мозырь) — 2:3, «Динамо» (Минск) — «Шахтер» (Солигорск) — 0:1.
Турнирное положение: «Энергетик-БГУ» и БАТЭ — по 22 очка, «Торпедо-БелАЗ» и «Шахтер» — по 21, «Слуцк» — 17, «Ислочь» и «Славия» — по 15, «Рух» и «Неман» — по 14, «Динамо» (Брест), «Динамо» (Минск) и «Витебск» — по 13, «Городея» — 12, «Минск» — 10, «Смолевичи» — 4, «Белшина» — 3.
Список лучших бомбардиров возглавляют Гегам Кадимян («Неман») и Джасурбек Яхшибоев («Энергетик-БГУ»), забившие по 7 мячей.