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18:41 (мск), источник: БЕЛТА

Футболисты «Энергетика-БГУ», играя в меньшинстве, упустили победу над «Витебском» на 95-й минуте матча

31 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. На чемпионате Беларуси по футболу среди команд высшей лиги сегодня проходят очередные матчи 11-го тура, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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В первом из них футболисты минского «Энергетика-БГУ» принимали в Молодечно гостей из «Витебска» и уже на 9-й минуте оказались в роли догоняющих, когда точный удар нанес Диего Кариока. Постепенно минчане наладили взаимодействие и дважды подряд поразили ворота соперников — на 33-й минуте Душан Бакич сравнял результат, а еще через 7 минут отличился Шахбоз Умаров. Пропустив два мяча, гости не сдались и через две минуты заработали пенальти, который уверенно реализовал Ион Николаеску. Однако «студенты» тут же снова пошли вперед, и на 44-й минуте Давид Тве сделал счет 3:2. Через 10 минут после перерыва хозяева остались в меньшинстве после удаления Евгения Юдчица и не удержали победу, пропустив мяч на последних секундах игры — 3:3.

Результаты других поединков 11-го тура: «Торпедо-БелАЗ» (Жодино) — «Смолевичи» — 2:1, «Городея» — «Неман» (Гродно) — 0:2, «Белшина» (Бобруйск) — «Славия» (Мозырь) — 2:3, «Динамо» (Минск) — «Шахтер» (Солигорск) — 0:1.

Турнирное положение: «Энергетик-БГУ» и БАТЭ — по 22 очка, «Торпедо-БелАЗ» и «Шахтер» — по 21, «Слуцк» — 17, «Ислочь» и «Славия» — по 15, «Рух» и «Неман» — по 14, «Динамо» (Брест), «Динамо» (Минск) и «Витебск» — по 13, «Городея» — 12, «Минск» — 10, «Смолевичи» — 4, «Белшина» — 3.

Список лучших бомбардиров возглавляют Гегам Кадимян («Неман») и Джасурбек Яхшибоев («Энергетик-БГУ»), забившие по 7 мячей.

Энергетик-БГУ
3:3
Первый тайм: 3:2
Витебск
Футбол, Беларусь, 11-й тур31.05.2020, 16:00 (МСК UTC+3)Городской, 353 зрителя
Главные тренеры
Владимир БелявскийСергей Ясинский
Голы
Душан Бакич33′
Диегу Сантос Кариока9′
Шахбоз Умаров40′
Йон Николаэску42′
Дэвид Тве44′
Жулиу Сезар90+4′
Составы команд
1Артур Лесько
1Дмитрий Гущенко
4Артем Шкурдюк
4Артем Скитов
28′
5Даниил Мирошников
6Жулиу Сезар
9Евгений Юдчиц
57′
17Даниил Чалов
15Александр Свирепа
19Павел Назаренко
2Алексей Носко
7Максим Каленчук
10Жереми Мавату
76′
11Антон Матвеенко
22Дэвид Тве
98Йон Николаэску
71′
27Дмитрий Гирс
20Сергей Волков
82′
11Шахбоз Умаров
61′
22Владислав Федосов
18Айк Мусаханян
10Диегу Сантос Кариока
9′80′
17Душан Бакич
77′
14Александр Ксенофонтов
3Жуниор Атеменг
21Артем Гуренко
74′
23Илья Васильев
Статистика
1Желтые карточки3
1Красные карточки0
0Голевые моменты0
13Удары (всего)23
8Удары в створ13
0Штанги, перекладины0
4Угловые13
0Фолы0
0Офсайды0
Судейская бригада
Главный судьяАндрей Василевич(Беларусь)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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