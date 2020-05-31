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18:43 (мск), источник: Vesti.kz

Защитник «Астаны» Шомко: Я в шоке от снятия «Иртыша». Узнаю, как это получилось

Бывший защитник «Иртыша», а ныне игрок «Астаны» Дмитрий Шомко в интервью KazFootball.kz высказался о снятии павлодарского клуба с казахстанской премьер-лиги.

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Уроженец Экибастуза начинал карьеру в 2006 году в «Экибастузце», а с 2009 по 2013 год играл за главный клуб области. С «Иртышом» Шомко становился серебряным и бронзовым призером КПЛ и доходил до финала Кубка.

— Сначала закрыли «Экибастузец», а теперь — «Иртыш». Наверняка в душе у вас опустошение…
— Конечно, я в шоке от того, что происходит, — признался Шомко. — С «Иртышом» у меня связаны самые теплые воспоминания, так как этот клуб дал очень многое в моей карьере. За что я благодарю всех работников того времени, когда я провел там четыре незабываемых года. Не верится, что это случилось с таким клубом.

— Вы верите в спасение «Иртыша»? Или уже ничего не решить?

— Конечно, остается надежда на то, что клуб не бросят и сделают все, чтобы оставить в премьер-лиге. А пока на данный момент главное, чтобы команду с такими традициями не оставили без внимания и всеми способами сохранили ее.

— С кем-нибудь разговаривали из «Иртыша»?

— Нет, еще ни с кем не разговаривал. Позже свяжусь и узнаю, как так получилось.

— Почему, по-вашему, из года в год происходят вот такие катастрофы? Как с этим бороться?

— На данный вопрос у меня нет ответа. Лучше задать этот вопрос акимам областей.

— Можете вспомнить три лучших момента за время выступления за «Иртыш»?

— Назову трех лучших футболистов, с кем играл — Давид Лория, Улугбек Бакаев, Сергей Иванов. В «Иртыше» я выступал со многими хорошими игроками, надеюсь, они не обидятся.

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