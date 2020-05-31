Защитник «Астаны» Шомко: Я в шоке от снятия «Иртыша». Узнаю, как это получилось
Бывший защитник «Иртыша», а ныне игрок «Астаны» Дмитрий Шомко в интервью KazFootball.kz высказался о снятии павлодарского клуба с казахстанской
Бывший защитник «Иртыша», а ныне игрок «Астаны» Дмитрий Шомко в интервью KazFootball.kz высказался о снятии павлодарского клуба с казахстанской
Уроженец Экибастуза начинал карьеру в 2006 году в «Экибастузце», а с 2009 по 2013 год играл за главный клуб области. С «Иртышом» Шомко становился серебряным и бронзовым призером КПЛ и доходил до финала Кубка.
— Сначала закрыли «Экибастузец», а теперь — «Иртыш». Наверняка в душе у вас опустошение…
— Конечно, я в шоке от того, что происходит, — признался Шомко. — С «Иртышом» у меня связаны самые теплые воспоминания, так как этот клуб дал очень многое в моей карьере. За что я благодарю всех работников того времени, когда я провел там четыре незабываемых года. Не верится, что это случилось с таким клубом.
— Вы верите в спасение «Иртыша»? Или уже ничего не решить?
— Конечно, остается надежда на то, что клуб не бросят и сделают все, чтобы оставить в
— С
— Нет, еще ни с кем не разговаривал. Позже свяжусь и узнаю, как так получилось.
— Почему,
— На данный вопрос у меня нет ответа. Лучше задать этот вопрос акимам областей.
— Можете вспомнить три лучших момента за время выступления за «Иртыш»?
— Назову трех лучших футболистов, с кем играл — Давид Лория, Улугбек Бакаев, Сергей Иванов. В «Иртыше» я выступал со многими хорошими игроками, надеюсь, они не обидятся.