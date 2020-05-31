«Шахтер» вырвал победу у «Динамо». Киевляне уже четвертые, отставание от дончан — 16 очков

Встречу двух самых титулованных клубов Украины впервые судила женщина — Катерина Монзуль. Кроме того, впервые в матче «Шахтера» и «Динамо» использовалась система ВАР. На 20-й минуте гол киевлян был отменен благодаря ВАР.

«Шахтер» в таблице чемпионата оторвался от преследователей уже на 16 очков. «Динамо» по итогам тура опустилось на четвертое место, отставая от «Зари» и «Десны» по дополнительным показателям.