«Шахтер» вырвал победу у «Динамо». Киевляне уже четвертые, отставание от дончан — 16 очков
«Шахтер» одержал волевую победу над киевским «Динамо» в матче 24-го тура украинской
«Шахтер» одержал волевую победу над киевским «Динамо» в матче 24-го тура украинской
Встречу двух самых титулованных клубов Украины впервые судила женщина — Катерина Монзуль. Кроме того, впервые в матче «Шахтера» и «Динамо» использовалась система ВАР. На 20-й минуте гол киевлян был отменен благодаря ВАР.
«Шахтер» в таблице чемпионата оторвался от преследователей уже на 16 очков. «Динамо» по итогам тура опустилось на четвертое место, отставая от «Зари» и «Десны» по дополнительным показателям.
|Луиш Каштру
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