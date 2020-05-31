Текущие события
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Падерборн
Боруссия Д
00
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
БАТЭ
Ислочь
10
Футбол. Зарубежный
20:00
Рух
Динамо Брс
Футбол. Зарубежный
16:30
Боруссия М
Унион Б
41
Футбол. Зарубежный
16:00
Энергетик-БГУ
Витебск
33
Футбол. Зарубежный
1.06
Минск
Слуцк
Все события
Фоторепортажи
22Алине Загитовой исполнилось 18 лет
19Новый облик футбола: без зрителей и рукопожатий
19:16 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Шахтер» вырвал победу у «Динамо». Киевляне уже четвертые, отставание от дончан — 16 очков

«Шахтер» одержал волевую победу над киевским «Динамо» в матче 24-го тура украинской премьер-лиги. Игра из соображений безопасности в связи с коронаврусом прошла при пустых трибунах.

Наверх

Встречу двух самых титулованных клубов Украины впервые судила женщина — Катерина Монзуль. Кроме того, впервые в матче «Шахтера» и «Динамо» использовалась система ВАР. На 20-й минуте гол киевлян был отменен благодаря ВАР.

«Шахтер» в таблице чемпионата оторвался от преследователей уже на 16 очков. «Динамо» по итогам тура опустилось на четвертое место, отставая от «Зари» и «Десны» по дополнительным показателям.

Читайте также
Шахтер Д
3:1
Первый тайм: 0:0
Динамо К
Футбол, Украина, 24-й тур с 1 по 631.05.2020, 17:00 (МСК UTC+3)НСК Олимпийский
Главные тренеры
Луиш КаштруАлексей Михайличенко
Статистика
0Желтые карточки0
0Красные карточки0
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Динамо К
НовостиМатчиСоставСтатистика
Шахтер Д
НовостиМатчиСоставСтатистика
Украина
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Супруга Овечкина показала, как старший сын ждет младшего
Шикарная невеста Роналду попала на обложку модного журнала
Юрий Семин отказался комментировать свой последний день в «Локо»
Роман Павлюченко заявил, что жалел о возвращении в Россию
В «Урале» рассказали о состоянии здоровья Павла Погребняка
Жена футболиста «Краснодара» Ари сногсшибательно красива (фото)
Водил пьяным в США и получил срок. Скандал в карьере Хабибулина
Экс-игрок «Зенита»: «Валенсия» хочет меня оболгать
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь