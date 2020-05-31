БАТЭ победил футболистов «Ислочи» в матче чемпионата Беларуси
31 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты БАТЭ победили «Ислочь» со счетом 1:0 в очередном поединке 11-го тура чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.
31 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты БАТЭ победили «Ислочь» со счетом 1:0 в очередном поединке 11-го тура чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.
В начале встречи на поле «Борисов-Арены» гости имели небольшое преимущество, а затем инициативой завладели хозяева. На 39-й минуте борисовчане получили право на пенальти, который реализовал Неманья Милич. Во втором тайме результат не изменился.
Результаты других поединков: «Торпедо-БелАЗ» (Жодино) — «Смолевичи» — 2:1, «Городея» — «Неман» (Гродно) — 0:2, «Белшина» (Бобруйск) — «Славия» (Мозырь) — 2:3, «Динамо» (Минск) — «Шахтер» (Солигорск) — 0:1, «Энергетик-БГУ» (Минск) — «Витебск» — 3:3.
Турнирное положение: БАТЭ — 25 очков, «Энергетик-БГУ» — 22 очка, «Торпедо-БелАЗ», «Шахтер» — по 21, «Слуцк» — 17, «Ислочь», «Славия» — по 15, «Рух», «Неман» — по 14, «Динамо» (Брест), «Динамо» (Минск), «Витебск» — по 13, «Городея» — 12, «Минск» — 10, «Смолевичи» — 4, «Белшина» — 3.
Список лучших бомбардиров возглавляют Гегам Кадимян («Неман») и Джасурбек Яхшибоев («Энергетик-БГУ»), забившие по 7 мячей.
|Кирилл Альшевский
|Виталий Жуковский
|Неманья Милич
|39′
|35
|Антон Чичкан
|1
|Егор Хаткевич
|3
|Боян Настич
|4
|Алексей Янушкевич
90+4′
|4
|Александр Филипович
|5
|Александр Папуш
|23
|Захар Волков
|6
|Сергей Концевой
38′
|32
|Яков Филипович
|17
|Сергей Карпович
|5
|Евгений Яблонский
|14
|Сандро Цвейба
|25
|Дмитрий Бага
|91
|Олег Патоцкий
|33
|Павел Нехайчик
|99
|Момо Янсане
58′61′
|8
|Станислав Драгун
69′
|22
|Годфри Биток Стефен
87′
|7
|Евгений Березкин
|66
|Олувашеун Адегбола
|22
|Игорь Стасевич
89′
|21
|Вадим Мельник
73′
|19
|Дмитрий Бессмертный
|7
|Александр Быченок
|26
|Неманья Милич
74′
|11
|Александр Холодинский
43′
|15
|Максим Скавыш
|37
|Роман Лисовский
|0
|Желтые карточки
|3
|0
|Красные карточки
|1
|0
|Голевые моменты
|0
|9
|Удары (всего)
|11
|2
|Удары в створ
|3
|0
|Штанги, перекладины
|0
|1
|Угловые
|3
|0
|Фолы
|0
|0
|Офсайды
|0
|Главный судья
|Денис Щербаков(Беларусь)