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20:14 (мск), источник: БЕЛТА

БАТЭ победил футболистов «Ислочи» в матче чемпионата Беларуси

31 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты БАТЭ победили «Ислочь» со счетом 1:0 в очередном поединке 11-го тура чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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В начале встречи на поле «Борисов-Арены» гости имели небольшое преимущество, а затем инициативой завладели хозяева. На 39-й минуте борисовчане получили право на пенальти, который реализовал Неманья Милич. Во втором тайме результат не изменился.

Результаты других поединков: «Торпедо-БелАЗ» (Жодино) — «Смолевичи» — 2:1, «Городея» — «Неман» (Гродно) — 0:2, «Белшина» (Бобруйск) — «Славия» (Мозырь) — 2:3, «Динамо» (Минск) — «Шахтер» (Солигорск) — 0:1, «Энергетик-БГУ» (Минск) — «Витебск» — 3:3.

Турнирное положение: БАТЭ — 25 очков, «Энергетик-БГУ» — 22 очка, «Торпедо-БелАЗ», «Шахтер» — по 21, «Слуцк» — 17, «Ислочь», «Славия» — по 15, «Рух», «Неман» — по 14, «Динамо» (Брест), «Динамо» (Минск), «Витебск» — по 13, «Городея» — 12, «Минск» — 10, «Смолевичи» — 4, «Белшина» — 3.

Список лучших бомбардиров возглавляют Гегам Кадимян («Неман») и Джасурбек Яхшибоев («Энергетик-БГУ»), забившие по 7 мячей.

БАТЭ
1:0
Первый тайм: 1:0
Ислочь
Футбол, Беларусь, 11-й тур31.05.2020, 18:00 (МСК UTC+3)Борисов-Арена, 1563 зрителя
Главные тренеры
Кирилл АльшевскийВиталий Жуковский
Голы
Неманья Милич39′
Составы команд
35Антон Чичкан
1Егор Хаткевич
3Боян Настич
4Алексей Янушкевич
90+4′
4Александр Филипович
5Александр Папуш
23Захар Волков
6Сергей Концевой
38′
32Яков Филипович
17Сергей Карпович
5Евгений Яблонский
14Сандро Цвейба
25Дмитрий Бага
91Олег Патоцкий
33Павел Нехайчик
99Момо Янсане
58′61′
8Станислав Драгун
69′
22Годфри Биток Стефен
87′
7Евгений Березкин
66Олувашеун Адегбола
22Игорь Стасевич
89′
21Вадим Мельник
73′
19Дмитрий Бессмертный
7Александр Быченок
26Неманья Милич
74′
11Александр Холодинский
43′
15Максим Скавыш
37Роман Лисовский
Статистика
0Желтые карточки3
0Красные карточки1
0Голевые моменты0
9Удары (всего)11
2Удары в створ3
0Штанги, перекладины0
1Угловые3
0Фолы0
0Офсайды0
Судейская бригада
Главный судьяДенис Щербаков(Беларусь)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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