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21:46 (мск), источник: Чемпионат.com

Тренер БАТЭ Альшевский после победы назвал хавбека Нехайчика «корытом»

Главный тренер БАТЭ Кирилл Альшевский после домашней победы в матче 11-го тура чемпионата Беларуси с «Ислочью» (1:0) раскритиковал игру полузащитника Павла Нехайчика.

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«Рады, что победили. В финале Кубка Беларуси отдали немало сил. Рады, как ребята провели неделю. После удаления у “Ислочи” должны были улучшить свое преимущество. К сожалению, мы просто доиграли матч. При этом действовали не лучшим образом.

БАТЭ не реализовал много моментов? Это не невезение. Просто Паша Нехайчик — корыто! Не забил свои моменты. Сейчас в раздевалке его все журят. Пускай сидит и слушает», — цитирует Альшевского «Прессбол».

В этом сезоне Нехайчик забил в чемпионате Беларуси четыре гола в 11 матчах, а также отдал две результативные передачи.

БАТЭ
1:0
Первый тайм: 1:0
Ислочь
Футбол, Беларусь, 11-й тур31.05.2020, 18:00 (МСК UTC+3)Борисов-Арена, 1563 зрителя
Главные тренеры
Кирилл АльшевскийВиталий Жуковский
Голы
Неманья Милич39′
Составы команд
35Антон Чичкан
1Егор Хаткевич
3Боян Настич
4Алексей Янушкевич
90+4′
4Александр Филипович
5Александр Папуш
23Захар Волков
6Сергей Концевой
38′
32Яков Филипович
17Сергей Карпович
5Евгений Яблонский
14Сандро Цвейба
25Дмитрий Бага
91Олег Патоцкий
33Павел Нехайчик
99Момо Янсане
58′61′
8Станислав Драгун
69′
22Годфри Биток Стефен
87′
7Евгений Березкин
66Олувашеун Адегбола
22Игорь Стасевич
89′
21Вадим Мельник
73′
19Дмитрий Бессмертный
7Александр Быченок
26Неманья Милич
74′
11Александр Холодинский
43′
15Максим Скавыш
37Роман Лисовский
Статистика
0Желтые карточки3
0Красные карточки1
0Голевые моменты0
9Удары (всего)11
2Удары в створ3
0Штанги, перекладины0
1Угловые3
0Фолы0
0Офсайды0
Судейская бригада
Главный судьяДенис Щербаков(Беларусь)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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