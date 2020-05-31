Тренер БАТЭ Альшевский после победы назвал хавбека Нехайчика «корытом»

«Рады, что победили. В финале Кубка Беларуси отдали немало сил. Рады, как ребята провели неделю. После удаления у “Ислочи” должны были улучшить свое преимущество. К сожалению, мы просто доиграли матч. При этом действовали не лучшим образом.



БАТЭ не реализовал много моментов? Это не невезение. Просто Паша Нехайчик — корыто! Не забил свои моменты. Сейчас в раздевалке его все журят. Пускай сидит и слушает», — цитирует Альшевского «Прессбол».