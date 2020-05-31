Тренер БАТЭ Альшевский после победы назвал хавбека Нехайчика «корытом»
Главный тренер БАТЭ Кирилл Альшевский после домашней победы в матче 11-го тура чемпионата Беларуси с «Ислочью» (1:0) раскритиковал игру полузащитника Павла Нехайчика.
Главный тренер БАТЭ Кирилл Альшевский после домашней победы в матче 11-го тура чемпионата Беларуси с «Ислочью» (1:0) раскритиковал игру полузащитника Павла Нехайчика.
«Рады, что победили. В финале Кубка Беларуси отдали немало сил. Рады, как ребята провели неделю. После удаления у “Ислочи” должны были улучшить свое преимущество. К сожалению, мы просто доиграли матч. При этом действовали не лучшим образом.
БАТЭ не реализовал много моментов? Это не невезение. Просто Паша Нехайчик — корыто! Не забил свои моменты. Сейчас в раздевалке его все журят. Пускай сидит и слушает», — цитирует Альшевского «Прессбол».
В этом сезоне Нехайчик забил в чемпионате Беларуси четыре гола в 11 матчах, а также отдал две результативные передачи.
|Кирилл Альшевский
|Виталий Жуковский
|Неманья Милич
|39′
|35
|Антон Чичкан
|1
|Егор Хаткевич
|3
|Боян Настич
|4
|Алексей Янушкевич
90+4′
|4
|Александр Филипович
|5
|Александр Папуш
|23
|Захар Волков
|6
|Сергей Концевой
38′
|32
|Яков Филипович
|17
|Сергей Карпович
|5
|Евгений Яблонский
|14
|Сандро Цвейба
|25
|Дмитрий Бага
|91
|Олег Патоцкий
|33
|Павел Нехайчик
|99
|Момо Янсане
58′61′
|8
|Станислав Драгун
69′
|22
|Годфри Биток Стефен
87′
|7
|Евгений Березкин
|66
|Олувашеун Адегбола
|22
|Игорь Стасевич
89′
|21
|Вадим Мельник
73′
|19
|Дмитрий Бессмертный
|7
|Александр Быченок
|26
|Неманья Милич
74′
|11
|Александр Холодинский
43′
|15
|Максим Скавыш
|37
|Роман Лисовский
|0
|Желтые карточки
|3
|0
|Красные карточки
|1
|0
|Голевые моменты
|0
|9
|Удары (всего)
|11
|2
|Удары в створ
|3
|0
|Штанги, перекладины
|0
|1
|Угловые
|3
|0
|Фолы
|0
|0
|Офсайды
|0
|Главный судья
|Денис Щербаков(Беларусь)