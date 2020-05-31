Футболисты «Динамо» разгромили «Рух» в брестском дерби чемпионата Беларуси

Дебютанты высшей лиги без малейшей робости начали встречу с чемпионом страны и даже сумели открыть счет. На 14-й минуте Абдулай Диалло после подачи углового вывел «Рух» вперед. Пропустив мяч, динамовцы захватили ининициативу, провели несколько опасных атак, одну из которых на 30-й минуте точным ударом завершил Сергей Кисляк. После перерыва чемпионы продолжали атаковать, и вышедший на замену Павел Савицкий дважды поразил ворота «Руха». На 72-й минуте он реализовал пенальти, а еще через 9 минут замкнул верховую передачу с левого фланга. Последнюю точку на 86-й минуте игры поставил Денис Лаптев — 4:1 в пользу «Динамо».