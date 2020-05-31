Футболисты «Динамо» разгромили «Рух» в брестском дерби чемпионата Беларуси
31 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты «Динамо» разгромили «Рух» со счетом 4:1 в первом брестском дерби чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.
31 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты «Динамо» разгромили «Рух» со счетом 4:1 в первом брестском дерби чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Дебютанты высшей лиги без малейшей робости начали встречу с чемпионом страны и даже сумели открыть счет. На 14-й минуте Абдулай Диалло после подачи углового вывел «Рух» вперед. Пропустив мяч, динамовцы захватили ининициативу, провели несколько опасных атак, одну из которых на 30-й минуте точным ударом завершил Сергей Кисляк. После перерыва чемпионы продолжали атаковать, и вышедший на замену Павел Савицкий дважды поразил ворота «Руха». На 72-й минуте он реализовал пенальти, а еще через 9 минут замкнул верховую передачу с левого фланга. Последнюю точку на 86-й минуте игры поставил Денис Лаптев — 4:1 в пользу «Динамо».
В заключительном матче 11-го тура «Минск» 1 июня примет гостей из «Слуцка».
Результаты остальных встреч: БАТЭ (Борисов) — «Ислочь» (Минский район) — 1:0, «Торпедо-БелАЗ» (Жодино) — «Смолевичи» — 2:1, «Городея» — «Неман» (Гродно) — 0:2, «Белшина» (Бобруйск) — «Славия» (Мозырь) — 2:3, «Динамо» (Минск) — «Шахтер» (Солигорск) — 0:1, «Энергетик-БГУ» (Минск) — «Витебск» — 3:3.
Турнирное положение: БАТЭ — 25 очков, «Энергетик-БГУ» — 22, «Торпедо-БелАЗ», «Шахтер» — по 21, «Слуцк» — 17, «Динамо» (Брест) — 16, «Ислочь», «Славия» — по 15, «Рух», «Неман», «Витебск» — по 14, «Динамо» (Минск) — 13, «Городея» — 12, «Минск» — 10, «Смолевичи» — 4, «Белшина» — 3.
Список лучших бомбардиров возглавляют Гегам Кадимян («Неман») и Джасурбек Яхшибоев («Энергетик-БГУ»), забившие по 7 мячей.
|Александр Седнев
|Сергей Ковальчук
|Абдулайе Диалло
|14′
|Сергей Кисляк
|30′
|Павел Савицкий
|72′
|Павел Савицкий
|81′
|Денис Лаптев
|86′
|16
|Роман Степанов
|1
|Сергей Игнатович
|3
|Артем Рахманов
|2
|Габи Кики
|24
|Виталий Гайдучик
|34
|Евгений Хачериди
|59
|Илья Колпачук
90′
|7
|Артем Быков
|14
|Владислав Васильев
|15
|Сергей Кисляк
55′
|19
|Денис Гречихо
|19
|Александр Нойок
|20
|Артем Концевой
|62
|Михаил Гордейчук
|77
|Абдулайе Диалло
|77
|Роман Юзепчук
|5
|Алвес де Жезус Виллиам
7′
|5
|Кирилл Печенин
65′
|13
|Александр Мигунов
|88
|Павел Савицкий
|8
|Чиди Осучукву
85′
|22
|Александр Павловец
65′
|7
|Олег Никифоренко
|51
|Денис Лаптев
|10
|Павел Седько
72′
|10
|Артем Милевский
67′85′
|15
|Егор Богомольский
|9
|Сергей Кривец
|1
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|8
|Удары (всего)
|17
|5
|Удары в створ
|11
|0
|Штанги, перекладины
|0
|6
|Угловые
|7
|0
|Фолы
|0
|0
|Офсайды
|0
|Главный судья
|Сергей Цинкевич(Беларусь)