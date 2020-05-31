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31 мая, источник: БЕЛТА

Футболисты «Динамо» разгромили «Рух» в брестском дерби чемпионата Беларуси

31 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты «Динамо» разгромили «Рух» со счетом 4:1 в первом брестском дерби чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Дебютанты высшей лиги без малейшей робости начали встречу с чемпионом страны и даже сумели открыть счет. На 14-й минуте Абдулай Диалло после подачи углового вывел «Рух» вперед. Пропустив мяч, динамовцы захватили ининициативу, провели несколько опасных атак, одну из которых на 30-й минуте точным ударом завершил Сергей Кисляк. После перерыва чемпионы продолжали атаковать, и вышедший на замену Павел Савицкий дважды поразил ворота «Руха». На 72-й минуте он реализовал пенальти, а еще через 9 минут замкнул верховую передачу с левого фланга. Последнюю точку на 86-й минуте игры поставил Денис Лаптев — 4:1 в пользу «Динамо».

В заключительном матче 11-го тура «Минск» 1 июня примет гостей из «Слуцка».

Результаты остальных встреч: БАТЭ (Борисов) — «Ислочь» (Минский район) — 1:0, «Торпедо-БелАЗ» (Жодино) — «Смолевичи» — 2:1, «Городея» — «Неман» (Гродно) — 0:2, «Белшина» (Бобруйск) — «Славия» (Мозырь) — 2:3, «Динамо» (Минск) — «Шахтер» (Солигорск) — 0:1, «Энергетик-БГУ» (Минск) — «Витебск» — 3:3.

Турнирное положение: БАТЭ — 25 очков, «Энергетик-БГУ» — 22, «Торпедо-БелАЗ», «Шахтер» — по 21, «Слуцк» — 17, «Динамо» (Брест) — 16, «Ислочь», «Славия» — по 15, «Рух», «Неман», «Витебск» — по 14, «Динамо» (Минск) — 13, «Городея» — 12, «Минск» — 10, «Смолевичи» — 4, «Белшина» — 3.

Список лучших бомбардиров возглавляют Гегам Кадимян («Неман») и Джасурбек Яхшибоев («Энергетик-БГУ»), забившие по 7 мячей.

Рух
1:4
Первый тайм: 1:1
Динамо Брс
Футбол, Беларусь, 11-й тур31.05.2020, 20:00 (МСК UTC+3)ОСК Брестский, 2493 зрителя
Главные тренеры
Александр СедневСергей Ковальчук
Голы
Абдулайе Диалло14′
Сергей Кисляк30′
Павел Савицкий72′
Павел Савицкий81′
Денис Лаптев86′
Составы команд
16Роман Степанов
1Сергей Игнатович
3Артем Рахманов
2Габи Кики
24Виталий Гайдучик
34Евгений Хачериди
59Илья Колпачук
90′
7Артем Быков
14Владислав Васильев
15Сергей Кисляк
55′
19Денис Гречихо
19Александр Нойок
20Артем Концевой
62Михаил Гордейчук
77Абдулайе Диалло
77Роман Юзепчук
5Алвес де Жезус Виллиам
7′
5Кирилл Печенин
65′
13Александр Мигунов
88Павел Савицкий
8Чиди Осучукву
85′
22Александр Павловец
65′
7Олег Никифоренко
51Денис Лаптев
10Павел Седько
72′
10Артем Милевский
67′85′
15Егор Богомольский
9Сергей Кривец
Статистика
1Желтые карточки2
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
8Удары (всего)17
5Удары в створ11
0Штанги, перекладины0
6Угловые7
0Фолы0
0Офсайды0
Судейская бригада
Главный судьяСергей Цинкевич(Беларусь)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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