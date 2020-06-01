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09:32 (мск), источник: Vesti.kz

«Я нигде такого не видел». Легионер «Иртыша» — о снятии с КПЛ, долгах и обращении игроков в ФИФА

Грузинский нападающий Леван Куталия в интервью Vesti.kz высказал свое мнение о снятии «Иртыша» с чемпионата Казахстана, а также добавил, что все легионеры команды готовы обратиться в ФИФА в связи с невыплатой зарплаты. Официальная причина отказа павлодарского клуба от дальнейшего выступления в КПЛ-2020 — недостаток финансовых средств.

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— Леван, как вы узнали, что «Иртыш» снимается с чемпионата, и была ли у вас встреча с руководством?

— То, что происходило здесь, — я нигде такого не видел. В «Иртыше» не разговаривали с футболистами, не платили деньги, не спрашивали, как ты живешь, то есть вообще ничего, это ужас. И после таких трех месяцев они сказали: все, закрываем команду.

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— Каковы ваши дальнейшие действия? Вы будете подавать жалобу в ФИФА?

— Конечно, мы будем судиться с ними в ФИФА и получим наши деньги. Другого варианта нет. Я приехал, чтобы играть в футбол и помогать команде, но они (руководство) все сделали плохо. В Павлодаре я с 24 февраля, с этого дня все поменялось в клубе. Нам не платили зарплату, и еще раз скажу, такой футбольной ситуации я никогда нигде не видел.

— Вам заплатили хоть одну зарплату?

— За январь дали, и все, потом ничего не было. Есть игроки, которые вообще ничего не получили за это время.

— Все игроки «Иртыша» будут подавать жалобу или только легионеры?

— Знаю, что легионеры хотят обратиться в ФИФА, но не знаю, что будут делать казахстанцы.

— Как вы думаете, кто виноват в том, что произошло?

— Руководители клуба виноваты. Они сделали так, что такого исторического клуба, как «Иртыш», больше нет. Это плохая новость для всего казахстанского футбола.

— К вам есть интерес со стороны других казахстанских команд?

— Если будет хорошее предложение, почему нет, я готов играть в Казахстане. Посмотрим, надеюсь, что предложения будут.

Отметим, что Куталия перебрался в «Иртыш» зимой 2020 года из тбилисского «Динамо». За павлодарскую команду он провел два официальных матча.

О снятии «Иртыша» с чемпионата Казахстана уже высказались Самат Смаков, Андрей Карпович, Дмитрий Шомко и Димитар Димитров.

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