«Я нигде такого не видел». Легионер «Иртыша» — о снятии с КПЛ, долгах и обращении игроков в ФИФА

— Леван, как вы узнали, что «Иртыш» снимается с чемпионата, и была ли у вас встреча с руководством?

— То, что происходило здесь, — я нигде такого не видел. В «Иртыше» не разговаривали с футболистами, не платили деньги, не спрашивали, как ты живешь, то есть вообще ничего, это ужас. И после таких трех месяцев они сказали: все, закрываем команду.

— Каковы ваши дальнейшие действия? Вы будете подавать жалобу в ФИФА?

— Конечно, мы будем судиться с ними в ФИФА и получим наши деньги. Другого варианта нет. Я приехал, чтобы играть в футбол и помогать команде, но они (руководство) все сделали плохо. В Павлодаре я с 24 февраля, с этого дня все поменялось в клубе. Нам не платили зарплату, и еще раз скажу, такой футбольной ситуации я никогда нигде не видел.

— Вам заплатили хоть одну зарплату?

— За январь дали, и все, потом ничего не было. Есть игроки, которые вообще ничего не получили за это время.

— Все игроки «Иртыша» будут подавать жалобу или только легионеры?

— Знаю, что легионеры хотят обратиться в ФИФА, но не знаю, что будут делать казахстанцы.

— Как вы думаете, кто виноват в том, что произошло?

— Руководители клуба виноваты. Они сделали так, что такого исторического клуба, как «Иртыш», больше нет. Это плохая новость для всего казахстанского футбола.

— К вам есть интерес со стороны других казахстанских команд?

— Если будет хорошее предложение, почему нет, я готов играть в Казахстане. Посмотрим, надеюсь, что предложения будут.

Отметим, что Куталия перебрался в «Иртыш» зимой 2020 года из тбилисского «Динамо». За павлодарскую команду он провел два официальных матча.