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09:55 (мск), источник: БЕЛТА

Футболистки «Немана» и «Динамо-БГУФК» идут без потерь в женском чемпионате Беларуси

1 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболистки гродненского «Немана» и минского «Динамо-БГУФК» идут без потерь после пяти туров женского чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Пятые победы подряд лидеры первенства одержали на своих полях.

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Гродненская дружина разгромила воспитанниц Брестского областного центра олимпийского резерва (БОЦОР) со счетом 8:0, а динамовская команда уверенно переиграла столичную «Зорку-БДУ» — 3:0.

Результаты остальных встреч: юниорская сборная Беларуси (U-19) — «Днепр» (Могилев) — 0:1, «Бобруйчанка» (Бобруйск) — «Минск» — 0:3.

Турнирное положение после 5 туров: «Динамо-БГУФК» и «Неман» — по 15 очков, «Минск» — 12, «Зорка-БДУ» — 6, «Бобруйчанка» и «Днепр» — по 4, Беларусь (U-19) — 3, БОЦОР — 0 (5).

Встречи 6-го тура пройдут 12—14 июня.

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