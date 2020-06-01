Футболистки «Немана» и «Динамо-БГУФК» идут без потерь в женском чемпионате Беларуси

Пятые победы подряд лидеры первенства одержали на своих полях.

Футболистки «Динамо-БГУФК» и «Немана» идут без потерь в чемпионате Беларуси

Гродненская дружина разгромила воспитанниц Брестского областного центра олимпийского резерва (БОЦОР) со счетом 8:0, а динамовская команда уверенно переиграла столичную «Зорку-БДУ» — 3:0.

Турнирное положение после 5 туров: «Динамо-БГУФК» и «Неман» — по 15 очков, «Минск» — 12, «Зорка-БДУ» — 6, «Бобруйчанка» и «Днепр» — по 4, Беларусь (U-19) — 3, БОЦОР — 0 (5).