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10:17 (мск), источник: Vesti.kz

Налетай и разбирай. Кто из футболистов остался в «Иртыше» после снятия клуба с КПЛ

В составе павлодарского «Иртыша» осталось 11 игроков после снятия команды с чемпионата Казахстана по футболу 2020 года, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Согласно данным Transfermarkt, клуб пока не покинули Александр Заруцкий, Серикбол Капанов, Данил Кузнецов, Дмитрий Шмидт, Григорий Сартаков, Руслан Есимов, Рафкат Аслан, Артем Попов, Арман Кенесов, Арман Нусип, Тимур Байжанов. Средний возраст этих футболистов — 25,3 года.

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Их общая стоимость оценивается в 2,4 миллиона евро.

Самыми опытными из них являются 30-летние Есимов и Байжанов. Первый в свое время поиграл за «Экибастуз», а второй известен по играм за «Кайсар», «Кайрат», «Спартак» (Семей), «Кызыл-Жар СК», «Тараз» и «Окжетпес».

«Иртыш» снялся с КПЛ из-за недостатка средств. В нынешнем сезоне команда провела два матча против «Кайсара» (0:1) и «Кызыл-Жар СК» (1:1), по итогам которых с одним баллом в активе расположилась на девятом месте из 12.

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