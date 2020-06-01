Налетай и разбирай. Кто из футболистов остался в «Иртыше» после снятия клуба с КПЛ

Согласно данным Transfermarkt, клуб пока не покинули Александр Заруцкий, Серикбол Капанов, Данил Кузнецов, Дмитрий Шмидт, Григорий Сартаков, Руслан Есимов, Рафкат Аслан, Артем Попов, Арман Кенесов, Арман Нусип, Тимур Байжанов. Средний возраст этих футболистов — 25,3 года.

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Их общая стоимость оценивается в 2,4 миллиона евро.

Самыми опытными из них являются 30-летние Есимов и Байжанов. Первый в свое время поиграл за «Экибастуз», а второй известен по играм за «Кайсар», «Кайрат», «Спартак» (Семей), «Кызыл-Жар СК», «Тараз» и «Окжетпес».