СМИ: Погба летом может перейти в ПСЖ
МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Полузащитник сборной Франции по футболу и «Манчестер Юнайтед» Поль Погба в летнее трансферное окно может стать игроком «Пари Сен-Жермен», сообщает Le 10 Sport.
МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Полузащитник сборной Франции по футболу и «Манчестер Юнайтед» Поль Погба в летнее трансферное окно может стать игроком «Пари Сен-Жермен», сообщает Le 10 Sport.
По информации издания, сам 27-летний игрок не исключает свой переход в парижский клуб. Ранее сообщалось, что в услугах Погба заинтересованы мадридский «Реал» и туринский «Ювентус».
Погба перешел в «Ювентус» из «Манчестер Юнайтед» в 2012 году и выступал за «Юве» до лета 2016 года, после чего вернулся в «МЮ». Контракт француза с манкунианцами истекает летом 2021 года.