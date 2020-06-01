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11:53 (мск), источник: Спорт РИА Новости

СМИ: Погба летом может перейти в ПСЖ

МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Полузащитник сборной Франции по футболу и «Манчестер Юнайтед» Поль Погба в летнее трансферное окно может стать игроком «Пари Сен-Жермен», сообщает Le 10 Sport.

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Источник: AP 2020

По информации издания, сам 27-летний игрок не исключает свой переход в парижский клуб. Ранее сообщалось, что в услугах Погба заинтересованы мадридский «Реал» и туринский «Ювентус».

Погба перешел в «Ювентус» из «Манчестер Юнайтед» в 2012 году и выступал за «Юве» до лета 2016 года, после чего вернулся в «МЮ». Контракт француза с манкунианцами истекает летом 2021 года.

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