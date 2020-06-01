СМИ: Погба летом может перейти в ПСЖ

По информации издания, сам 27-летний игрок не исключает свой переход в парижский клуб. Ранее сообщалось, что в услугах Погба заинтересованы мадридский «Реал» и туринский «Ювентус».

Погба перешел в «Ювентус» из «Манчестер Юнайтед» в 2012 году и выступал за «Юве» до лета 2016 года, после чего вернулся в «МЮ». Контракт француза с манкунианцами истекает летом 2021 года.