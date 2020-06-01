Как Тибо Куртуа провел карантин

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Ранее стало известно, что чемпионат Испании, приостановленный из-за пандемии, возобновится 11 июня играми без зрителей. В рамках 28 тура мадридцы 14 июня сыграют на своем поле с «Эйбаром».

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--baf98703e2f776d377b6" data-vnd="baf98703e2f776d377b6" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=baf98703e2f776d377b6" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

О возобновлении тренировок

Всегда здорово провести время дома, с семьей. Но через несколько недель начинаешь скучать. Хочется снова тренироваться и играть. Я занимался дома на беговой дорожке, работал с железом. К счастью, у меня есть сад, и я мог заниматься на свежем воздухе. В первый день тренировок почувствовал, что за два месяца не растерял форму, словно пропустил всего неделю. Чувствую, что готов к оставшейся части сезона.

Разумеется, есть протокол, которого мы должны придерживаться. Первая неделя была странной. Я уже работал с тренером вратарей, но он не мог ни пробить, ни навесить. Было непривычно, но постепенно мы привыкли. В целом я делал ту же работу, что и предыдущие 11 лет карьеры, глобально ничего не поменялось, к счастью. Мы с нетерпением ждем, когда начнутся двусторонки 11 на 11, когда все улыбаются и не заморачиваются. Втягиваемся потихоньку.

О карантине

В итоге я отдыхал два месяца. Почти невозможно представить такое в обычное время. Не бывает, чтобы в течение сезона ты целых два месяца не подвергался постоянному стрессу и выбросам адреналина. Хотя это тоже здорово. Ездишь по стадионам, играешь в топовых матчах. Адреналин и психологическое давление вызывают привыкание, и нам это нравится, помогает становиться лучше. Но два месяца на отдых и работу над своим телом, чтобы привести в порядок здоровье, — это большое подспорье.

Не то чтобы я начал готовить или что-то в этом роде. Телевизор включал редко. Посмотрел несколько сериалов, например, про Майкла Джордана, но не более того. Много играл в видеоигры, участвовал в разных турнирах. Честно говоря, хорошо провел время. Увидел, что многие спортсмены тоже увлеклись геймингом. Из-за карантина интерес к миру киберспорта существенно возрос. Думаю, киберспорт — единственный, кто выиграл от карантина.

О поддержании связей

Я разговариваю с детьми, которые живут в пяти минутах, но при этом из-за карантина не видел их уже месяц. Я могу быть бессимптомным переносчиком и не хочу рисковать, пока не пройдет время и я не буду уверен, что не заражен COVID-19.

Чуть чаще стал звонить друзьям. Но когда играешь в PlayStation, вас обычно шесть-семь-восемь человек, вы болтаете, это то же самое, что звонок. Единственное, что действительно отличалось в этом году, это мой день рождения 11 мая. Сестра приготовила мне сюрприз, записала видео с участием близких мне людей.