Текущие события
Футбол. Зарубежный
18:00
Минск
Слуцк
Футбол. Зарубежный
21:30
Кельн
РБ Лейпциг
Футбол. Зарубежный
31.05
Боруссия М
Унион Б
41
Футбол. Зарубежный
31.05
БАТЭ
Ислочь
10
Футбол. Зарубежный
31.05
Падерборн
Боруссия Д
16
Футбол. Зарубежный
31.05
Рух
Динамо Брс
14
Все события
Фоторепортажи
19Новый облик футбола: без зрителей и рукопожатий
16Ровно 10 лет назад «Интер» Моуринью выиграл Лигу чемпионов
12:26 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Как Тибо Куртуа провел карантин

ЕВРО-2020. Голкипер сборной Бельгии и мадридского «Реала» Тибо Куртуа рассказал UEFA.com, как провел два месяца без футбола и каково вернуться к работе после такого перерыва.

Наверх
16
фотографий
16
фотографий
16
фотографий

Ранее стало известно, что чемпионат Испании, приостановленный из-за пандемии, возобновится 11 июня играми без зрителей. В рамках 28 тура мадридцы 14 июня сыграют на своем поле с «Эйбаром».

Во время загрузки произошла ошибка.

О возобновлении тренировок

Всегда здорово провести время дома, с семьей. Но через несколько недель начинаешь скучать. Хочется снова тренироваться и играть. Я занимался дома на беговой дорожке, работал с железом. К счастью, у меня есть сад, и я мог заниматься на свежем воздухе. В первый день тренировок почувствовал, что за два месяца не растерял форму, словно пропустил всего неделю. Чувствую, что готов к оставшейся части сезона.

Разумеется, есть протокол, которого мы должны придерживаться. Первая неделя была странной. Я уже работал с тренером вратарей, но он не мог ни пробить, ни навесить. Было непривычно, но постепенно мы привыкли. В целом я делал ту же работу, что и предыдущие 11 лет карьеры, глобально ничего не поменялось, к счастью. Мы с нетерпением ждем, когда начнутся двусторонки 11 на 11, когда все улыбаются и не заморачиваются. Втягиваемся потихоньку.

Читайте также
Минус Бэйл, Родригес и Модрич. «Реал» летом могут покинуть ряд футболистов

О карантине

В итоге я отдыхал два месяца. Почти невозможно представить такое в обычное время. Не бывает, чтобы в течение сезона ты целых два месяца не подвергался постоянному стрессу и выбросам адреналина. Хотя это тоже здорово. Ездишь по стадионам, играешь в топовых матчах. Адреналин и психологическое давление вызывают привыкание, и нам это нравится, помогает становиться лучше. Но два месяца на отдых и работу над своим телом, чтобы привести в порядок здоровье, — это большое подспорье.

Не то чтобы я начал готовить или что-то в этом роде. Телевизор включал редко. Посмотрел несколько сериалов, например, про Майкла Джордана, но не более того. Много играл в видеоигры, участвовал в разных турнирах. Честно говоря, хорошо провел время. Увидел, что многие спортсмены тоже увлеклись геймингом. Из-за карантина интерес к миру киберспорта существенно возрос. Думаю, киберспорт — единственный, кто выиграл от карантина.

О поддержании связей

Я разговариваю с детьми, которые живут в пяти минутах, но при этом из-за карантина не видел их уже месяц. Я могу быть бессимптомным переносчиком и не хочу рисковать, пока не пройдет время и я не буду уверен, что не заражен COVID-19.

Чуть чаще стал звонить друзьям. Но когда играешь в PlayStation, вас обычно шесть-семь-восемь человек, вы болтаете, это то же самое, что звонок. Единственное, что действительно отличалось в этом году, это мой день рождения 11 мая. Сестра приготовила мне сюрприз, записала видео с участием близких мне людей.

Чего мне больше всего не хватало — это футбола в прямом эфире, матчей НБА, «Формулы-1». По этому я скучаю больше всего.

Читайте также
Реал
НовостиМатчиСоставСтатистика
Бельгия
НовостиМатчиСоставСтатистика
Испания
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Эта бразильянка с роскошными формами толкает мужчин на безрассудства
Красотка из UFC вновь порадовала болельщиков горячим фото
«Зенит» продлил контракт с Семаком
Кто руководит российским биатлоном
СМИ: Игрок МЮ не исключает свой переход в ПСЖ
Мещеряков об интервью Семина: Каждый имеет право высказаться
СМИ: До 10 клубов АПЛ за отмену вылета, если сезон не доиграют
Всегда оставаться человеком. Памяти Владимира Крутова
Семак объяснил, почему затянулось продление контракта в «Зените»
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь