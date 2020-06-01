Как Тибо Куртуа провел карантин
ЕВРО-2020. Голкипер сборной Бельгии и мадридского «Реала» Тибо Куртуа рассказал UEFA.com, как провел два месяца без футбола и каково вернуться к работе после такого перерыва.
ЕВРО-2020. Голкипер сборной Бельгии и мадридского «Реала» Тибо Куртуа рассказал UEFA.com, как провел два месяца без футбола и каково вернуться к работе после такого перерыва.
Ранее стало известно, что чемпионат Испании, приостановленный
Всегда здорово провести время дома, с семьей. Но через несколько недель начинаешь скучать. Хочется снова тренироваться и играть. Я занимался дома на беговой дорожке, работал с железом. К счастью, у меня есть сад, и я мог заниматься на свежем воздухе. В первый день тренировок почувствовал, что за два месяца не растерял форму, словно пропустил всего неделю. Чувствую, что готов к оставшейся части сезона.
Разумеется, есть протокол, которого мы должны придерживаться. Первая неделя была странной. Я уже работал с тренером вратарей, но он не мог ни пробить, ни навесить. Было непривычно, но постепенно мы привыкли. В целом я делал ту же работу, что и предыдущие 11 лет карьеры, глобально ничего не поменялось, к счастью. Мы с нетерпением ждем, когда начнутся двусторонки 11 на 11, когда все улыбаются и не заморачиваются. Втягиваемся потихоньку.
В итоге я отдыхал два месяца. Почти невозможно представить такое в обычное время. Не бывает, чтобы в течение сезона ты целых два месяца не подвергался постоянному стрессу и выбросам адреналина. Хотя это тоже здорово. Ездишь по стадионам, играешь в топовых матчах. Адреналин и психологическое давление вызывают привыкание, и нам это нравится, помогает становиться лучше. Но два месяца на отдых и работу над своим телом, чтобы привести в порядок здоровье, — это большое подспорье.
Не то чтобы я начал готовить или
Я разговариваю с детьми, которые живут в пяти минутах, но при этом
Чуть чаще стал звонить друзьям. Но когда играешь в PlayStation, вас обычно
шесть-семь-восемьчеловек, вы болтаете, это то же самое, что звонок. Единственное, что действительно отличалось в этом году, это мой день рождения 11 мая. Сестра приготовила мне сюрприз, записала видео с участием близких мне людей.
Чего мне больше всего не хватало — это футбола в прямом эфире, матчей НБА, «Формулы-1». По этому я скучаю больше всего.