Агент высказался о переходе капитана азиатской сборной в клуб КПЛ
Капитан сборной Кыргызстана Валерий Кичин заинтересовал одну из команд казахстанской
Капитан сборной Кыргызстана Валерий Кичин заинтересовал одну из команд казахстанской
На прошлой неделе 27-летний защитник покинул московское «Торпедо», где провел три официальных матча. «Пока ведем переговоры, но ничего конкретного сказать не могу», — отметил Шигаев.
С 2013 года Кичин выступал за различные российские команды, в числе которых, помимо «Торпедо», были: «Волга», «Химик», «Уфа», «Анжи», «Тюмень» и «Енисей». В прошлом году игрок также защищал цвета минского «Динамо».
За сборную Кыргызстана футболист провел свыше 30 матчей и выводил ее в финальную стадию Кубка Азии в 2019 году.
Примечательно, что дебютный гол в составе сборной игрок забил 30 августа 2016 года в товарищеском матче против Казахстана.
По данным Тransfermarkt, стоимость Кичина оценивается в 950 тысяч евро.