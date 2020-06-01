Агент высказался о переходе капитана азиатской сборной в клуб КПЛ

На прошлой неделе 27-летний защитник покинул московское «Торпедо», где провел три официальных матча. «Пока ведем переговоры, но ничего конкретного сказать не могу», — отметил Шигаев.

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С 2013 года Кичин выступал за различные российские команды, в числе которых, помимо «Торпедо», были: «Волга», «Химик», «Уфа», «Анжи», «Тюмень» и «Енисей». В прошлом году игрок также защищал цвета минского «Динамо».

За сборную Кыргызстана футболист провел свыше 30 матчей и выводил ее в финальную стадию Кубка Азии в 2019 году.

Примечательно, что дебютный гол в составе сборной игрок забил 30 августа 2016 года в товарищеском матче против Казахстана.