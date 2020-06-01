СМИ: До 10 клубов АПЛ будут за отмену вылета, если сезон не доиграют

Ранее было объявлено, что приостановленный из-за коронавируса чемпионат Англии должен возобновиться 17 июня. В субботу британские власти дали разрешение на проведение спортивных соревнований без зрителей. В ближайший четверг на встрече клубов премьер-лиги состоится обсуждение дальнейших шагов, которые должны быть предприняты, если сезон не удастся доиграть, например, из-за второй волны пандемии.
В материале говорится, что высокопоставленные чиновники премьер-лиги рекомендуют в этом случае при определении итоговой классификации команд использовать простую формулу — среднее количество набранных за игру очков. Однако владелец одного из клубов заявил, что проголосовал бы за отмену понижения в классе, если сезон пришлось бы закончить досрочно. «Есть до 10 клубов, которые придерживаются того же мнения», — отметил он.
Если применялся бы указанный выше метод определения мест, «Ливерпуль» был бы признан чемпионом, а во второй по силе дивизион вылетели бы «Борнмут», «Астон Вилла» и «Норвич».