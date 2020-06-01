ФК «Астана» остался без спонсора?
Как пандемия коронавируса повлияла с точки зрения финансов на действующего чемпиона ФК «Астана», рассказывает KazFootball.kz.
Как пандемия коронавируса повлияла с точки зрения финансов на действующего чемпиона ФК «Астана», рассказывает KazFootball.kz.
По информации источника, футболисты и тренеры уже получили зарплаты за март и апрель. Выплаты премиальных за прошлый год были полностью осуществлены. Единственное, что остается, — премиальные за победу в Суперкубке страны над «Кайсаром» (1:0).
«Что касается спонсоров, каждый год “Астану” спонсируют акимат столицы и Фонд национального благосостояния “Самрук-Казына”. Но в этом году акимат полностью отказался финансировать клуб. “Самрук-Казына” решил вопрос с финансами только за первое полугодие. Сократят или оставят неизменным за второе — вопрос открытый», — пишет издание.