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14:35 (мск), источник: Vesti.kz

«Иртыш» покинули футболисты общей стоимостью 4,3 миллиона евро

Расположение «Иртыша» после снятия клуба с КПЛ-2020 покинули 13 футболистов из 24 заявленных на сезон 2020 года, сообщает корреспондент Vesti.kz со ссылкой на данные Transfermarkt.

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Это Сергей Черник, Марко Томич, Милош Стаменкович, Андрей Хрипков, Валерий Почивалин, Руслан Мингазов, Пабло Подио, Боян Санкович, Карлос Фонсека, Кристиан Добрас, Максим Житнев, Леван Куталия и Изат Кульжанов. Их общая стоимость оценивалась в 4,3 миллиона евро.

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Самым дорогим из них считался 28-летний туркменский вингер Мингазов, его рыночная стоимость — 525 тысяч евро.

Кроме того, по данным Transfermarkt, павлодарская команда заплатила в зимнее трансферное окно 71 тысячу евро за переход 28-летнего защитника Почивалина из российского ФК «Химки».

По стоимости всего состава «Иртыш» не был на последнем месте в КПЛ, что, собственно, позволяло команде не думать о борьбе за выживание. Рейтинг клубов по общей стоимости игроков выглядел следующим образом: «Астана» — 23,13 миллиона евро, «Кайрат» — 18,83, «Тобол» — 12,45, «Ордабасы» — 12,4, «Кайсар» — 9,1, «Жетысу» — 8,23, «Шахтер» — 7,53, «Каспий» — 6,95, «Иртыш» — 6,72, «Кызыл-Жар СК» — 6,45, «Окжетпес» — 6,25, «Тараз» — 5,45.

Отметим, что «Иртыш» снялся с премьер-лиги из-за недостатка средств. В нынешнем сезоне команда провела два матча против «Кайсара» (0:1) и «Кызыл-Жар СК» (1:1), по итогам которых с одним баллом в активе расположилась на девятом месте из 12.

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