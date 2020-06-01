«Иртыш» покинули футболисты общей стоимостью 4,3 миллиона евро

Это Сергей Черник, Марко Томич, Милош Стаменкович, Андрей Хрипков, Валерий Почивалин, Руслан Мингазов, Пабло Подио, Боян Санкович, Карлос Фонсека, Кристиан Добрас, Максим Житнев, Леван Куталия и Изат Кульжанов. Их общая стоимость оценивалась в 4,3 миллиона евро.

Самым дорогим из них считался 28-летний туркменский вингер Мингазов, его рыночная стоимость — 525 тысяч евро.

Кроме того, по данным Transfermarkt, павлодарская команда заплатила в зимнее трансферное окно 71 тысячу евро за переход 28-летнего защитника Почивалина из российского ФК «Химки».

По стоимости всего состава «Иртыш» не был на последнем месте в КПЛ, что, собственно, позволяло команде не думать о борьбе за выживание. Рейтинг клубов по общей стоимости игроков выглядел следующим образом: «Астана» — 23,13 миллиона евро, «Кайрат» — 18,83, «Тобол» — 12,45, «Ордабасы» — 12,4, «Кайсар» — 9,1, «Жетысу» — 8,23, «Шахтер» — 7,53, «Каспий» — 6,95, «Иртыш» — 6,72, «Кызыл-Жар СК» — 6,45, «Окжетпес» — 6,25, «Тараз» — 5,45.