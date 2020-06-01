Экс-капитан сборной Казахстана вступился за «Иртыш»
Бывший капитан сборной Казахстана Кайрат Нурдаулетов прокомментировал снятие «Иртыша» с
Бывший капитан сборной Казахстана Кайрат Нурдаулетов прокомментировал снятие «Иртыша» с
За павлодарский клуб воспитанник алматинского футбола играл с 2002 по 2004 год и дважды становился чемпионом страны. Сейчас 37-летний Нурдаулетов работает ассистентом в молодежной сорной Казахстана.
«Решил не остаться в стороне, услышав новость про “Иртыш”. Три года я провел в этой прекрасной команде и городе, где дважды стал чемпионом страны. И именно эта команда открыла мне дорогу в национальную сборную. Нельзя просто так растоптать историю этого великого клуба, который никогда не покидал элиту казахстанского футбола. Очень жаль болельщиков, они не заслуживают такого. Я очень надеюсь, что “Иртыш” сохранят, а их болельщики вернутся на стадион. “Иртыш” должен жить, Павлодару нужен футбол!» — написал Нурдаулетов в Instagram.
О снятии с КПЛ, в котором до пандемии прошло два полных тура, «Иртыш» объявил 30 мая. После этого ПФЛК сообщила об аннулировании результатов клуба.
До Нурдаулетова о ситуации с «Иртышом» высказались
Ряд игроков «Иртыша» уже начали искать новые команды, а грузинский форвард Леван Куталия объявил о намерении обратиться в ФИФА.