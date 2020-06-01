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14:47 (мск), источник: Vesti.kz

Экс-капитан сборной Казахстана вступился за «Иртыш»

Бывший капитан сборной Казахстана Кайрат Нурдаулетов прокомментировал снятие «Иртыша» с премьер-лиги.

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За павлодарский клуб воспитанник алматинского футбола играл с 2002 по 2004 год и дважды становился чемпионом страны. Сейчас 37-летний Нурдаулетов работает ассистентом в молодежной сорной Казахстана.

«Решил не остаться в стороне, услышав новость про “Иртыш”. Три года я провел в этой прекрасной команде и городе, где дважды стал чемпионом страны. И именно эта команда открыла мне дорогу в национальную сборную. Нельзя просто так растоптать историю этого великого клуба, который никогда не покидал элиту казахстанского футбола. Очень жаль болельщиков, они не заслуживают такого. Я очень надеюсь, что “Иртыш” сохранят, а их болельщики вернутся на стадион. “Иртыш” должен жить, Павлодару нужен футбол!» — написал Нурдаулетов в Instagram.

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О снятии с КПЛ, в котором до пандемии прошло два полных тура, «Иртыш» объявил 30 мая. После этого ПФЛК сообщила об аннулировании результатов клуба.

До Нурдаулетова о ситуации с «Иртышом» высказались экс-тренер команды Димитар Дмитров и бывшие игроки Самат Смаков, Дмитрий Шомко и Андрей Карпович.

Ряд игроков «Иртыша» уже начали искать новые команды, а грузинский форвард Леван Куталия объявил о намерении обратиться в ФИФА.

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