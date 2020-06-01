Экс-капитан сборной Казахстана вступился за «Иртыш»

«Решил не остаться в стороне, услышав новость про “Иртыш”. Три года я провел в этой прекрасной команде и городе, где дважды стал чемпионом страны. И именно эта команда открыла мне дорогу в национальную сборную. Нельзя просто так растоптать историю этого великого клуба, который никогда не покидал элиту казахстанского футбола. Очень жаль болельщиков, они не заслуживают такого. Я очень надеюсь, что “Иртыш” сохранят, а их болельщики вернутся на стадион. “Иртыш” должен жить, Павлодару нужен футбол!» — написал Нурдаулетов в Instagram.