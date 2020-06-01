Давид Лория: «Актобе» вытащили из ямы. Пришло время объединиться для спасения «Иртыша»

«Когда в 2010 году я переходил в “Иртыш”, то не мог подумать, что этот клуб станет для меня настолько дорог. Произошло это благодаря этим людям на трибунах, которых нельзя оставлять без их любимого клуба. У нас уже были прецеденты в казахстанском футболе, когда “Актобе” вытащили из ямы. Помогли все — и руководители клуба, и руководители области, и Федерация, и, конечно же, болельщики, причем не только “Актобе”, но и всего Казахстана. Сейчас время, когда всем нужно объединиться и постараться не потерять имя и историю великого клуба, целого поколения футболистов и людей. Этому городу нужен именно “Иртыш”! #иртышживи», — написал Лория в Instagram.