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15:27 (мск), источник: Vesti.kz

Давид Лория: «Актобе» вытащили из ямы. Пришло время объединиться для спасения «Иртыша»

Бывший вратарь и капитан сборной Казахстана Давид Лория прокомментировал снятие «Иртыша» с премьер-лиги.

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За павлодарский клуб Лория выступал с 2010 по 2012 и с 2015 по 2017 год. С клубом он становился серебряным призером КПЛ и дважды выигрывал «бронзу».

«Когда в 2010 году я переходил в “Иртыш”, то не мог подумать, что этот клуб станет для меня настолько дорог. Произошло это благодаря этим людям на трибунах, которых нельзя оставлять без их любимого клуба. У нас уже были прецеденты в казахстанском футболе, когда “Актобе” вытащили из ямы. Помогли все — и руководители клуба, и руководители области, и Федерация, и, конечно же, болельщики, причем не только “Актобе”, но и всего Казахстана. Сейчас время, когда всем нужно объединиться и постараться не потерять имя и историю великого клуба, целого поколения футболистов и людей. Этому городу нужен именно “Иртыш”! #иртышживи», — написал Лория в Instagram.

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О снятии с КПЛ, в котором до пандемии прошло два полных тура, «Иртыш» объявил 30 мая. После этого ПФЛК сообщила об аннулировании результатов клуба.

До Нурдаулетова о ситуации с «Иртышом» высказались экс-тренер команды Димитар Дмитров и бывшие игроки Самат Смаков, Дмитрий Шомко, Андрей Карпович и Кайрат Нурдаулетов.

Ряд игроков «Иртыша» уже начали искать новые команды, а грузинский форвард Леван Куталия объявил о намерении обратиться в ФИФА.

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