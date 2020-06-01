Давид Лория: «Актобе» вытащили из ямы. Пришло время объединиться для спасения «Иртыша»
Бывший вратарь и капитан сборной Казахстана Давид Лория прокомментировал снятие «Иртыша» с
Бывший вратарь и капитан сборной Казахстана Давид Лория прокомментировал снятие «Иртыша» с
За павлодарский клуб Лория выступал с 2010 по 2012 и с 2015 по 2017 год. С клубом он становился серебряным призером КПЛ и дважды выигрывал «бронзу».
«Когда в 2010 году я переходил в “Иртыш”, то не мог подумать, что этот клуб станет для меня настолько дорог. Произошло это благодаря этим людям на трибунах, которых нельзя оставлять без их любимого клуба. У нас уже были прецеденты в казахстанском футболе, когда “Актобе” вытащили из ямы. Помогли все — и руководители клуба, и руководители области, и Федерация, и, конечно же, болельщики, причем не только “Актобе”, но и всего Казахстана. Сейчас время, когда всем нужно объединиться и постараться не потерять имя и историю великого клуба, целого поколения футболистов и людей. Этому городу нужен именно “Иртыш”! #иртышживи», — написал Лория в Instagram.
О снятии с КПЛ, в котором до пандемии прошло два полных тура, «Иртыш» объявил 30 мая. После этого ПФЛК сообщила об аннулировании результатов клуба.
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