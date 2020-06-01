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15:58 (мск), источник: Vesti.kz

«Все не нажрутся». Как болельщики отреагировали на новость о снятии «Иртыша» с КПЛ

Казахстанские болельщики, как и ожидалось, достаточно эмоционально восприняли новость о снятии «Иртыша» с КПЛ-2020, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Так, например, один из подписчиков на странице павлодарского клуба во «ВКонтакте» написал, что это плевок в лицо всем болельщикам, тогда как президент клуба должен был выйти в прямой эфир, объяснить ситуацию, извиниться и поделиться тем, как из этой ситуации будут выходить.

Было и такое мнение у одной из поклонниц: «Обидно, что именно так мы отпраздновали 55-летие любимой команды».

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Были и те, кто с оптимизмом смотрел в будущее: «Надеюсь, руководство ваше с акиматом вместе подумают еще раз хорошенько и оставят клуб, дадут шанс местным ребятам и будут они играть хоть в первой лиге. Жаль, если навсегда потеряем клуб с богатой историей. А из первой лиги мы вместе вернемся в КПЛ еще сильнее».

Сопереживали фанатам клуба и болельщики из других городов: «Я сам не из Павлодара и не фанат “Иртыша”, но… Обидно терять такой клуб, без него чего-то не будет хватать в КПЛ, жаль…».

«Не платить большие деньги тренерам и легионерам, а дать местным игрокам нормальную зарплату и сохранить футбол в Павлодаре. Очень жаль, ребята. Я из Астаны».

Проблемы клуба с финансированием также связали с коррупционной составляющей: «Если бы не коррупционеры, “Иртыш” был бы чемпионом — такую команду загубили, все не нажрутся».

Отметим, что «Иртыш» снялся с чемпионата из-за недостатка средств. В нынешнем сезоне команда провела два матча против «Кайсара» (0:1) и «Кызыл-Жар СК» (1:1), расположившись с одним баллом в активе на девятом месте из 12.

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